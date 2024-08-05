Трамп не уступит Путину территории Украины, в этом году переговоров не будет – Морозов

Российские войска попытаются добиться перелома на фронте, чтобы усилить позиции Владимира Путина на будущих переговорах, считает Александр Морозов.

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Трамп не пойдет на сделку с Путиным ценой суверенитета Украины – Морозов / Коллаж: Главред, фото: Facebook А. Морозова, ua.depositphotos.com

Президентская кампания в Соединённых Штатах Америки набирает обороты. Демократы после выдвижения Камалы Харрис получили новый импульс, а республиканец Дональд Трамп продолжает эпатировать избирателей и международное сообщество своими заявлениями.

Для Украины 60-е выборы в Штатах станут особенными, поскольку от американской поддержки зависит дальнейшее развитие войны с Россией. Главная интрига кампании – каким будет курс Трампа в отношении Киева, если он станет новым хозяином Белого дома. И если раньше позиция Трампа по Украине вызывала серьёзные сомнения у наблюдателей, то теперь появляется всё больше сигналов о том, что интересы его администрации могли бы совпасть с интересами Киева.

В интервью Главреду политолог Александр Морозов (Прага) рассказал, что представляет собой "план Помпео" по Украине для Трампа, и оценил вероятность его реализации, объяснил, почему переговоров Украины и России не будет в ближайшие месяцы, описал условие, при котором Китай мог бы оказать прямую военную поддержку России, и назвал причину, по которой Путин пока не может развязать войну на восточном фланге НАТО.

В американском издании The Wall Street Journal на днях вышла статья авторства бывшего госсекретаря США Майка Помпео и экс-советника предвыборной кампании Трампа Дэвида Урбана, в которой говорится, что план Трампа на посту президента может предполагать сценарий мира в Украине с позиции силы. Приводятся пункты о снятии ограничений на вооружения, создании ленд-лиза на 500 миллиардов долларов, реальных санкциях против России и вступлении Украины в ЕС и НАТО. Как вы оцениваете сценарий? Что должно произойти для его реализации?

Нужно крайне осторожно относиться к материалам, которые публикуются во время американской предвыборной кампании. Какой будет политика США в отношении российской агрессии против Украины, станет понятно только после того, как будет сформирована новая президентская администрация. Ведь важно знать, кто в ней будет отвечать за национальную безопасность Соединённых Штатов и политику в Восточной и Центральной Европе.

В данный момент мы наблюдаем "веер" различных предложений о том, что нужно сделать следующей администрации США. Ранее республиканцы уже публиковали разные материалы, например, инициатива генерала Кита Келлога и направленная на всевозможные мирные переговоры идея бывшего представителя США в ООН, участника переговоров по Ираку и Афганистану Залмая Халилзада. К этому списку можно уже добавить заявление Бориса Джонсона и материал от Помпео и Урбана.

Предложение Помпео-Урбана я считаю очень полезным. Даже вне зависимости от того, что из этой идеи в итоге будет реализовано. Она пробуждает серьёзное обсуждение. Что важно – и в рядах республиканцев.

Смотрите видео, в котором Александр Морозов рассказал, почему сейчас невозможны переговоры Украины и РФ:

В Кремле инициативу встретили с мрачным сердцем, что заметно по комментариям Пескова и кремлёвских внешнеполитических экспертов. Все они в один голос говорят: если такой план будет реализован, это станет следующим этапом эскалации.

На мой взгляд, в Украине из этой статьи наиболее оптимистично восприняли пункт, согласно которому администрация Трампа могла бы снять ограничения на использование американских дальнобойных вооружений против России. Для Украины это очень болезненный вопрос, поскольку Москва в последние полгода усилила обстрелы украинских городов и энергетики. И лишь отмена ограничений на использование американского и европейского оружия против российской армии способна положить этому конец.

Остальные пункты, изложенные в предложении Помпео-Урбана, выглядят ярко. Однако, если их и можно будет реализовать, то не раньше, чем через 3-4 года.

Один из примеров – пункт, в котором говорится о необходимости снижения цен на нефть. Администрация Трампа предпримет определённые шаги, чтобы внести коррективы в энергетическую политику и добиться изменения позиции Саудовской Аравии и ОПЕК в целом. Но, во-первых, неизвестно, приведут ли такие действия к результатам (это очень сложный процесс), а во-вторых, если и удастся добиться успеха, то обрушение рынка нефти может стать краткосрочным.

"План Помпео" - видение республиканцев того, как должна закончиться война, однако инициативу вряд ли удастся реализовать в скором времени - Морозов / ua.depositphotos.com

Кроме того, не факт, что подобный шаг со стороны США станет болезненным для Кремля ударом. Администрация Трампа настойчиво добивалась прекращения реализации проекта Северный поток-2 (как в итоге и произошло), но это не привело к снижению военных возможностей России. Сокращение доходов РФ от нефти на длительной дистанции, возможно, будет мешать ей вести войну, однако вряд ли остановит путинскую администрацию.

Что касается пункта об усилении НАТО, то укрепление восточного фланга уже идёт и будет продолжаться при любой администрации США. Страны Европы повысят расходы на собственную оборону до показателя 2-3% от своих ВВП для поддержания безопасности в рамках Альянса.

Пункт о запуске для Украины ленд-лиза на 500 миллиардов долларов звучит очень мощно. Впрочем, нужно не питать иллюзий и помнить, что промышленные возможности США, позволяющие производить вооружения, очень хорошо просчитаны. Чтобы реализовать настолько масштабную программу, Штатам и крупнейшим американским военно-промышленным компаниям придётся договариваться с другими странами об их отказе от заказов, которые уже запланированы. Выполнение заказов порой расписано на сроки от 3-5 до 7-10 лет. На крупнейших заводах уже очереди на производство ракет, в которых, в первую очередь, нуждается Украина.

Также в предложении Помпео и Урбана есть важный пункт о том, что Россия должна выплатить репарации за содеянное в Украине.

И, наконец, ключевой момент состоит в том, что в инициативе присутствуют правильные и важные слова, которые, с точки зрения Помпео и Урбана, должны подтверждать линию Трампа. Речь идёт о том, что администрация Трампа никогда не пойдёт на признание территориальных захватов Кремля. И никакие сделки или торги с Кремлем не приведут к изменению позиции республиканской президентской администрации по этому вопросу.

Ещё один важнейший момент – декларация о намерении как можно скорее принять Украину в НАТО.

В целом, инициатива Помпео-Урбана – важное подтверждение видения республиканцев окончания войны. Но будет ли это всё реализовано, если следующая президентская администрация, предположительно, будет республиканской, мы пока не знаем. На данный момент у меня нет убеждения в том, что предложение реализуемо.

В рамках предвыборной кампании Трампа теперь есть два параллельных трека: условно говоря, за Украину и против Украины. Как вы думаете, какой из этих двух сценариев выглядит более реалистичным?

Непростой вопрос, потому что, с одной стороны, Дональд Трамп сегодня – далеко не тот Трамп, что был в 2016 году. Я согласен с теми, кто утверждает, что за последние годы Трамп намного более внимательно изучил вопросы внешней политики и её проблематику. И если в 2016 году Трамп подчёркивал, что Центральная и Восточная Европа ему не очень интересна, поскольку акцент поставлен на внутреннюю политику США, то сейчас ситуация изменилась. В этом смысле Трамп "вырос". Поэтому есть основания считать, что если он таки станет президентом, то не пойдёт на сделку с Путиным ценой украинского суверенитета и независимости. Трамп не будет её ни анонсировать, ни разрабатывать.

Однако тревожит тот факт, что в команде Трампа оказался такой политик, как Джей Венс. Ранее он демонстрировал крайне сомнительную линию в отношении Украины, но и здесь важно отметить, что такая риторика была озвучена до того, как его номинировали в вице-президенты США. Венс – конъюнктурщик. И, возможно, его позиция претерпит изменения.

Но главная проблема состоит в том, что Трамп и его администрация, как и во время прошлой каденции, могут быть слишком конфликтными. И для Европы, и для глобального альянса поддержки Украины. Есть опасения, что Трамп распугает мировой альянс в поддержку Киева. Можно предъявлять множество претензий администрации Байдена, но именно его команда создала такой глобальный альянс. Очевидно, украинская дипломатия попытается расширить и усилить альянс, и в этом направлении будет работать с любой администрацией. Странам Центральной и Восточной Европы тоже нужно будет работать с любой командой, которая придёт в Белый дом.

Трамп "вырос", у него теперь другое восприятие внешней политики - Морозов / ua.depositphotos.com

Нужно придерживаться очень аккуратной позиции по отношению как к демократам, так и к республиканцам. Потому что есть внутриполитические интересы Америки, которым будет следовать Трамп. Центральной и Восточной Европе нужно будет работать над усилением восточного фланга НАТО и вопросом получения Украиной необходимых вооружений. Даже если не будет реализован план по ленд-лизу на 500 миллиардов долларов, важно получить понимание, на какие объемы финансирования военной помощи может рассчитывать Киев. Кремлёвские эксперты говорят, что Конгресс США вряд ли проголосует ленд-лиз для Украины "пакетом", и они, к несчастью, правы. Подобное голосование организовать непросто.

По вашей оценке, каких событий следует ждать во второй половине этого и начале следующего года? Насколько я понимаю, в ближайшем будущем Украину и РФ ожидают переговоры. Мы видим различные позиции Киева и Москвы, однако непонятно, как будет выглядеть переговорный процесс.

На мой взгляд, наоборот, сейчас мы видим ситуацию, когда обсуждение перспектив каких-либо, даже предварительных переговоров, которое длится уже три-четыре месяца, зашло в тупик. Попытки прощупать почву показали, что их проведение невозможно. Все стороны, которые могли бы выступить в качестве посредников, заявили, что условий для переговоров нет. Об этом свидетельствуют результаты миссии Орбана и заявление МИД Китая по итогам визита Кулебы.

Конечно, сейчас все будут и дальше активно говорить о том, что они сторонники переговоров о мире. Но сейчас очевидно, что возможности для их проведения нет. Поэтому до конца года переговоров не будет. Возможно, когда будет новая администрация США, появятся какие-либо шаги в данном направлении. Однако это мы увидим не раньше марта-мая 2025 года.

Путин сейчас выступает с позицией, которая не предполагает переговоров.

В Китае заявили, что условия для переговоров Украины и России еще не созрели / МИД Китая

Способна ли Россия в скором времени развязать войну на восточном фланге НАТО?

Не думаю, что в течение 1-2 лет Россия развяжет войну на восточном фланге НАТО. Впрочем, нельзя исключать довольно опасных провокаций, поскольку военная активность высока, и инциденты случаются. К примеру, уже были такие провокации, как падение российского дрона на территории Румынии или эпизод в Польше. На границах НАТО и России идёт усиление группировок и приграничья, но я не вижу сценария атаки российских войск на НАТО до марта-мая следующего года.

Очевидно, что Путин поставит перед генералами и Генштабом задачу обеспечить перелом на фронте в Украине. Американские инициативы, которые я перечислил выше, предполагают переход к мирным переговорам после перелома на фронте как раз в пользу Украины. Поэтому Кремль будет стремиться улучшить свою переговорную позицию на поле боя. Именно этой цели будет добиваться Путин, а не открытия второго фронта.

Мирных переговоров в этом году не будет, инициативы возможны в марте-мае 2025 года, считает Александр Морозов / соцсети

Выше вы сказали о том, что администрация Трампа может быть конфликтной. Судя по прошлой президентской каденции, он наверняка ужесточит политику США в отношении Китая. Чем может ответить КНР? Способен ли в такой ситуации Пекин перейти все "красные линии" и запустить прямую военную поддержку России?

Это важный вопрос, и нужно сказать, что такая опасность есть. В прошлом Трамп занимал очень жёсткую позицию в отношении Китая, и мы не знаем, как он будет действовать на этот раз. Опасность такого сценария в том, что Кремль получит возможность гораздо более активно играть в игру сближения Москвы и Пекина.

Здесь вообще непростая история. Кремль подчёркивает, что он намеревается сформировать антиамериканскую, антизападную коалицию из стран, в группу которых входит и Китай. Впрочем, государства, на которые рассчитывает Москва, кроме Ирана и Северной Кореи, вовсе не хотят стать участниками некоей политической коалиции, направленной на борьбу с, условно говоря, западным колониализмом и гегемонией. Такого желания нет не только у Китая, но и у остальных стран БРИКС.

Но, действительно, можно представить ситуацию, при которой радикальные шаги администрации Трампа приведут к тому, что такая коалиция начнёт формироваться. И, конечно, это усилит позиции Кремля. Однако я надеюсь, что этого не произойдёт. Новая республиканская администрация, если попадёт в Белый дом, будет вести более осторожную политику в отношении Китая.

К тому же сейчас многие понимают, что Китай сталкивается с тяжёлыми внутриэкономическими проблемами. Причём ситуация для Пекина ещё хуже, чем была раньше. И экономические проблемы Китая угрожают стабильности глобальной экономики.

Любой новый американский президент, будь это Харрис или Трамп, придёт на свой пост и увидит следующую картину: безопасности Европы угрожает Россия, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе расширяется влияние Китая, который хозяйничает в Южно-Китайском море и строит планы по Тайваню. Почему бы администрации США в такой ситуации не сделать ставку на существенное военное усиление Украины?

Думаю, что поддержка Украины – как при республиканской, так и при демократической администрации – будет лишь усиливаться. Для этого уже заложены институциональные механизмы, которые будут работать вне зависимости от того, кто в итоге окажется в Белом доме. Американское государство заложило долгосрочную помощь Украине примерно на 5-10 лет. Помощь не создаёт возможности для перелома в войне, но она обеспечит поддержку.

Любая администрация США лишь усилит поддержку Украины, но есть свои нюансы - Морозов / Facebook А. Морозов

Помощь Украине будет усиливаться, но здесь нужно реалистично смотреть на положение вещей. Для игроков глобальной политики, таких как США, Китай, Турция и Евросоюз (как объединения, так и отдельных стран), политика в отношении Киева будет зависеть от трёх фундаментальных факторов: демографии, ситуации на рынке нефти и политики санкций.

С точки зрения демографии, война России и Украины – это война большой страны и малой. В России неслучайно постоянно обсуждается мобилизация, которой пока нет и, возможно, вовсе не будет. Но реалистичное понимание того, какой масштаб страны, которая напала на Украину, будет ограничивать различные идеи относительно быстрой победы над РФ.

Существенным фактором будет и ситуация на рынке нефти. Все хорошо понимают, что концепции обрушения рынка нефти очень слабые.

Что касается санкций, то здесь проблема заключается в следующем: чем дальше развивается политика санкций, тем больше в самых разных политических кругах Европы и мира будет обсуждений того, в какой именно момент экономика превращается в инструмент глобального оружия. Ведь одно дело – санкции, которые вводятся для демонстрации неприятия чьей-либо политики, а другое – ограничения, разрастающиеся, к примеру, до отказа в страховании морских грузов, препятствующих любым трансакциям.

Санкции в отношении России будут усиливаться и в дальнейшем. Но одновременно будет и возникать вопрос, до какой степени их можно ужесточать. Мировые экономисты и политики начнут говорить, что разрушается глобальный свободный рынок.

Я не говорю, что влияние на ситуацию всех трёх факторов – это правильно и так должно и быть. Но эти факторы будут обсуждаться, и это нужно учитывать.

В России арестовали уже очередного бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу – генерала Дмитрия Булгакова. Как вы думаете, чем закончится серия арестов? Насколько всё далеко зайдёт?

Путинизм сейчас находится в фазе, когда трудно прогнозировать, чем всё может закончиться. Происходят какие-то фантасмагорические события и принимаются странные решения. Непонятно, есть ли у Путина альтернативная группа подготовленных военных, которые могли бы занять места тех людей, которых с грохотом увольняют. Непонятно, кем менять генералов, командующих частями и министерских чиновников с большим опытом работы. Но Путин всё это продолжает и на что-то рассчитывает.

К чему это приведёт, например, через полгода? Абсолютно непонятно. Фигура нового министра обороны Белоусова, с точки зрения возможной эффективности, вызывает большие сомнения. Одни эксперты убеждены, что Белоусов и его кадры – это провальная команда. Его деятельность в Минобороны примерно такая же, как и Рогозина в Роскосмосе: пиара много – результат нулевой. Другие ожидают, что, вполне возможно, будет смещён со своей должности начальник Генштаба Герасимов.

В России продолжаются аресты соратников Шойгу, которого перевели в Совбез / ua.depositphotos.com

Между тем многие считают, что Путин уже в плохом положении, сам водит пальцами по карте и перешёл к непосредственному руководству военными действиями через голову Генштаба и Минобороны. Если так и есть, то это неплохая новость, потому что всем хорошо известно, как во времена Первой мировой войны российский император стал верховным главнокомандующими и возглавил военную ставку. Всё стало ещё хуже и быстро закончилось катастрофой.

Глава Кремля Владимир Путин рано или поздно покинет свой пост, а уход системообразующей фигуры непременно приведёт к дестабилизации. Что могут планировать в Кремле?

Это действительно так. Путин – краеугольный камень кремлёвской конструкции. И если вынуть из неё эту фигуру, конструкция если не развалится, то резко просядет на бок.

Можно лишь пожелать следующей администрации США пошатнуть этот механизм. Возможно, Штаты попытались бы прибегнуть к такому шагу с помощью Саудовской Аравии, заключив сделку по работе ОПЕК, но, наверное, всё может быть гораздо быстрее, если вынуть этот краеугольный камень тем или иным способом. Подобное действие значительно приблизило бы окончание войны или переговоры, которые закончились бы разумным результатом.

Кто такой Александр Морозов Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России. В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

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