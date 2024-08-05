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"Ситуация изменилась": политолог сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным ценой Украины

Руслана Заклинская
5 августа 2024, 14:31
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И для Европы, и для Украины главная проблема заключается в том, что Трамп и его администрация могут быть слишком конфликтными, отметил Александр Морозов.
'Ситуация изменилась': политолог сказал, пойдет ли Трамп на сделку с Путиным ценой Украины
Готов ли Трамп торговать украинским суверенитетом ради сделки с Путиным / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офис президента

Есть основания полагать, что, став президентом США, Дональд Трамп не будет договариваться с Путиным ценой украинского суверенитета и независимости. Трамп не будет ни анонсировать, ни разрабатывать такое соглашение. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог Александр Морозов (Прага).

"Дональд Трамп сегодня - далеко не тот Трамп, что был в 2016 году. Я согласен с теми, кто утверждает, что за последние годы Трамп гораздо внимательнее изучил вопросы внешней политики и ее проблематику. И если в 2016 году Трамп подчеркивал, что Центральная и Восточная Европа ему не очень интересна, поскольку акцент поставлен на внутреннюю политику США, то сейчас ситуация изменилась. В этом смысле Трамп "вырос", - отметил политолог.

По его словам, беспокоит тот факт, что в команде Трампа появился политик Джей Вэнс, который ранее демонстрировал сомнительную позицию в отношении Украины. Однако стоит отметить, что такая риторика была озвучена до его номинации на должность вице-президента США. Вэнс - конъюнктурщик, поэтому его позиция может измениться.

"Но главная проблема заключается в том, что Трамп и его администрация, как и во время прошлой каденции, могут быть слишком конфликтными. И для Европы, и для глобального альянса поддержки Украины. Есть опасения, что Трамп распугает мировой альянс в поддержку Киева", - подчеркнул Морозов.

Политолог отметил, что именно администрация Байдена создала мощный глобальный альянс. В то же время Морозов заявил, что украинская дипломатия будет пытаться его расширить и укрепить при любом президенте. Странам Центральной и Восточной Европы также придется работать с любой командой, которая придет в Белый дом.

"Надо придерживаться очень аккуратной позиции по отношению как к демократам, так и к республиканцам. Потому что есть внутриполитические интересы Америки, которых будет придерживаться Трамп. Центральной и Восточной Европе нужно будет работать над усилением восточного фланга НАТО и вопросом получения Украиной необходимых вооружений", - сказал он.

Морозов подчеркнул, что даже если план ленд-лиза на 500 миллиардов долларов не будет реализован, важно иметь четкое представление об объемах финансирования военной помощи, на которые может рассчитывать Киев. Эксперты из Кремля утверждают, что Конгресс США вряд ли проголосует ленд-лиз для Украины "пакетом". Это, по словам Морозова, к сожалению, может быть правдой, поскольку организовать такое голосование непросто.

Смотрите видео, в котором Александр Морозов рассказал, почему сейчас невозможны переговоры Украины и РФ:

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов - российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. - шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 - преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 - сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Выборы в США - выход из гонки Байдена и кандидатура Харрис

Напомним, 2 августа в США состоялось голосование, на котором демократы выбрали своего официального кандидата в президенты на выборах 2024 года. По решению Демократической партии, этим кандидатом стала вице-президент Камала Харрис.

Кандидатура Харрис на пост президента США появилась после того, как 21 июля президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Тогда Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис как нового кандидата от демократов.

Также вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис официально объявила себя кандидатом в президенты. В предвыборном ролике заявляется, что Трамп и Джей Ди Вэнс хотят создать из США "страну хаоса, страха и ненависти, но мы выбираем свободу".

Как сообщал Главред, кампания Харрис за июль собрала вдвое больше средств, чем кампания Трампа, что демонстрирует значительную поддержку ее кандидатуры.

В настоящее время Камала Харрис опережает Дональда Трампа на 1% в рейтинге поддержки избирателей США, согласно опросу CBS News. Харрис поддерживают 50%, тогда как Трампа - 49%.

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