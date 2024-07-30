Отказ Украины от НАТО: Трамп выдал циничное требование в случае победы на выборах - FT

США и их европейские союзники заявляют, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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Трамп может потребовать отказа Украины от НАТО / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот: видео

Бывший президент США Дональд Трамп если он снова станет президентом, может потребовать, чтобы Украина имела нейтральный статус. В то же время администрация Джо Байдена категорически против этого.

Украина настаивает на полном восстановлении своей территориальной целостности, включая Крым. США и их европейские союзники заявляют, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и не будут навязывать украинцам условия мирного урегулирования, пишет главный обозреватель по международным вопросам Financial Times Гидеон Рахман.

"Самым большим препятствием на пути к миру является не глубокое нежелание Украины идти на территориальные уступки - хотя это реально. Это тот факт, что Россия все равно будет требовать урегулирования, которое предусматривает подчинение 80% территории Украины, которую она не контролирует. Украинцам нужны гарантии того, что Россия не воспользуется мирным урегулированием для перевооружения, а потом снова не перейдет в наступление", - написал он. видео дня

Рахман считает, что пока они этого не получат, в Киеве не может быть серьезных дебатов о границах или территории.

Он также пишет, что Киев настаивает на том, что Украина должна вступить в НАТО, что предоставит ей гарантии коллективной безопасности Альянса. На последнем саммите НАТО заявили, что "будущее Украины - в НАТО", но это произойдет только тогда, когда союзники согласятся и будут выполнены условия.

Еще одна идея, которую поддерживают в Вашингтоне, - это "израильский вариант", который позволил бы избежать формального обязательства защищать Украину. Вместо этого предлагается развивать Украину с помощью передовой западной военной помощи, чтобы она могла самостоятельно сдерживать будущую российскую агрессию.

"Путин, похоже, выжидает события в Америке. Администрация Байдена не согласится на нейтральность Украины. Но администрация Трампа-Вэнса может. Пока результаты выборов в США остаются под сомнением, Путин имеет все стимулы продолжать войну", - добавляет Рахман.

Напомним, что в Time раскрыли, что грозит Украине в случае президентства Дональда Трампа. Официальные лица в Киеве потратили месяцы на размышления о том, что победа Трампа может означать для войны с Россией. Многие пришли к выводу, что это может привести к катастрофе.

Военный эксперт Олег Жданов назвал 2 сценария в случае победы Трампа. Эксперт считает, что он скорее всего в первую очередь потребует прекращения огня в Украине и начала переговорного процесса между нашим государством и страной-агрессором Россией.

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