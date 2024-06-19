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Экс-президент США Дональд Трамп сильно опозорился: помахал рукой воображаемой толпе

Руслана Заклинская
19 июня 2024, 16:26
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45-й президент США попал в курьезную ситуацию, помахав рукой воображаемой толпе во время спуска с самолета в Вирджинии.
Экс-президент США Дональд Трамп сильно опозорился: помахал рукой воображаемой толпе
Дональд Трамп сконфузился / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Экс-президент США 78-летний Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию в Вирджинии. Во время спуска с самолета политик помахал рукой воображаемой толпе. Видео с инцидентом стало вирусным в Сети и набрало почти 900 тысяч просмотров.

"Сегодня Трамп прибыл в Вирджинию и снова помахал рукой никому", - иронично написал главный редактор либерального СМИ MeidasTouch Рон Филипковски в Х (Twitter).

На видео видно, как Трамп в костюме спускается по трапу после прибытия в аэропорт. Одной рукой политик держится за поручни, а другой машет, будто его встречает большая толпа сторонников. Однако, когда камеру отдалили, стало понятно, что Трампа ждали только автомобиль и охранники.

видео дня

Смотрите видео, где Трамп машет воображаемой толпе:

В коментраях к видео пользователи обменялись шутками:

  • Привет, занятые работники, которые игнорируют меня и выполняют свою важную работу! Привет, ребята из секретной службы, которых я видел десять минут назад, когда вы вышли из самолета! Посмотрите, какие растения. Привет, растения! Боже, я такой популярный!
  • Он так отчаянно нуждается во внимании.
  • В его голове - самые большие толпы, такие, каких никто еще не видел.
  • Испытание массового плаща-невидимки прошло успешно. Не было видно ни одного сторонника Трампа.

После того, как Трамп помахал воображаемой толпе, он сел в затонированное авто и уехал. Сейчас он занят агитационной кампанией перед выборами, которые состоятся в этом году.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Скандальные заявления Дональда Трампа - позиция по Украине

Экс-президент США Дональд Трамп, который соревнуется с нынешним президентом Джо Байденом за пост президента США, неоднократно попадал в международные скандалы, связанные с поддержкой Украины и завершением российско-украинской войны.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Детройте раскритиковал объемы помощи, которую Администрация Байдена выделяет Украине, и пообещал ее свернуть еще до того, как зайдет в Белый дом. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получает по 60 миллиардов долларов во время каждого визита в США и обвинил его в своем импичменте.

Как сообщал Главред, для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать оккупированные Крым и Донбасс. Такие детали содержатся в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет The Washington Post. Знакомые с планом Трампа говорят, что он в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну, давя на Украину, чтобы продвинуть невыгодные условия для страны.

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