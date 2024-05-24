'Трамп притворяется, он не любит Путина': экс-посол США удивил заявлением

Бывший президент США Дональд Трамп "вообще не любит Путина". Об этом заявил бывший посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, сообщает Newsweek.
Посол уверяет, что Трамп только публично делает комплименты российскому диктатору, хотя относится одинаково ко всем авторитарным мировым лидерам. Сондленд убежден, что экс-президент США лишь "притворяется", говоря о прекращении военной помощи Украине.
"Трамп вообще не любит Путина. Совсем, - сказал Сондленд. - Он поддерживает Украину. Он полностью понимает ставки. Я действительно в это верю... Но он притворяется, чтобы сохранить единство своей базы до тех пор, пока он не пройдет выборы", - говорит бывший посол.видео дня
Экс-посол даже не исключает, что в случае возвращения в Белый дом Трамп "увеличит поставки оружия" Украине, чтобы заставить РФ прекратить войну.
Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме
Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.
Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.
Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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