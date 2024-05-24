'Трамп притворяется, он не любит Путина': экс-посол США удивил заявлением

Бывший посол США убежден, что Трамп лишь делает вид, что хочет прекратить военную помощь Украине.

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Экс-посол США заявил, что Трамп не любит Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Бывший президент США Дональд Трамп "вообще не любит Путина". Об этом заявил бывший посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд, сообщает Newsweek.

Посол уверяет, что Трамп только публично делает комплименты российскому диктатору, хотя относится одинаково ко всем авторитарным мировым лидерам. Сондленд убежден, что экс-президент США лишь "притворяется", говоря о прекращении военной помощи Украине.

"Трамп вообще не любит Путина. Совсем, - сказал Сондленд. - Он поддерживает Украину. Он полностью понимает ставки. Я действительно в это верю... Но он притворяется, чтобы сохранить единство своей базы до тех пор, пока он не пройдет выборы", - говорит бывший посол. видео дня

Экс-посол даже не исключает, что в случае возвращения в Белый дом Трамп "увеличит поставки оружия" Украине, чтобы заставить РФ прекратить войну.

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Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

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