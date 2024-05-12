"Я хорошо их знаю": Трамп хвастливо пообещал закончить "ужасную" войну в Украине

Дональд Трамп заявил, что уже якобы имеет план по завершению войны в Украине.

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Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

45-й президент США Дональд Трамп, который собирается вновь баллотироваться на высший государственный пост от Республиканской партии, заявил, что закончит российско-украинскую войну сразу после того, как станет американским лидером.

"С первого же дня, когда мы отберем Белый дом у бесчестного Джо Байдена, я верю, что у нас будут четыре лучших года в истории нашей страны", - заявил он. Видео выступления американского политика перед избирателями в Нью-Джерси публикует телекомпания RSBN.

По его словам, он уже якобы имеет план по завершению войны в Украине. При этом скандальный политик ссылается на то, что якобы "хорошо знает" обе стороны конфликта.

видео дня

"До того, как я заеду в Овальный кабинет, сразу после того, как я выиграю, я разрешу ужасную войну между Россией и Украиной. Я хорошо их знаю", - добавил Трамп.

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Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

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