Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

Джейсон Миллер прокомментировал статью The Washington Post с деталями "мирного плана".

https://glavred.info/world/sdacha-rf-territoriy-ukrainy-u-trampa-otvetili-na-sliv-smi-mirnogo-plana-10556282.html Ссылка скопирована

У Дональда Трампа прокомментировали предложение насчет завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В штабе Дональда Трампа прокомментировали информацию СМИ о том, что якобы 45-й президент США предложил Украине отдать РФ захваченные территории для завершения войны.

Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейковой новостью" статью The Washington Post, в котором раскрывались детали "мирного плана", пишет The New York Post.

Представитель Трампа настаивает, что экс-президент не согласится ни на один мирный план, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты.

видео дня

"Это все фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают это", – прокомментировал он появившуюся публикацию.

Вместе с тем Миллер отметил, что якобы Трамп – "единственный, кто говорит о прекращении убийств".

"Джо Байден говорит о продолжении убийств", – добавил он.

Скандальное предложение Трампа

Ранее сообщалось, что для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс. Такие детали содержаться в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post.

Знакомые с планом Трампа говорят, что экс-президент США в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

При этом приводятся высказывания Трампа о том, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.

Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. Агрессия РФ может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред