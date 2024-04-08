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Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

Алексей Тесля
8 апреля 2024, 16:40обновлено 8 апреля, 17:26
Джейсон Миллер прокомментировал статью The Washington Post с деталями "мирного плана".
Трамп, Украина, США
У Дональда Трампа прокомментировали предложение насчет завершения войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В штабе Дональда Трампа прокомментировали информацию СМИ о том, что якобы 45-й президент США предложил Украине отдать РФ захваченные территории для завершения войны.

Советник избирательной кампании Трампа Джейсон Миллер назвал "фейковой новостью" статью The Washington Post, в котором раскрывались детали "мирного плана", пишет The New York Post.

Представитель Трампа настаивает, что экс-президент не согласится ни на один мирный план, пока не вступит в должность и не сможет должным образом взвесить все варианты.

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"Это все фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают это", – прокомментировал он появившуюся публикацию.

Вместе с тем Миллер отметил, что якобы Трамп – "единственный, кто говорит о прекращении убийств".

"Джо Байден говорит о продолжении убийств", – добавил он.

Скандальное предложение Трампа

Ранее сообщалось, что для завершения войны РФ с Украиной "за 24 часа" Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс. Такие детали содержаться в плане экс-президента США Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post.

Знакомые с планом Трампа говорят, что экс-президент США в приватном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

При этом приводятся высказывания Трампа о том, что, по его мнению, и Россия, и Украина "хотят сохранить лицо, хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью России.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.

Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. Агрессия РФ может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.

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