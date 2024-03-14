Что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена: эксперт назвал риски

Агрессия может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.

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Кочетков рассказал, что произойдет с НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels, скриншот: видео

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал, что может быть с НАТО в случае победы либо Трампа, либо Байдена. Эксперт также объяснил, может ли означать, что нападение России на одну из стран НАТО будет более вероятным в случае победы одного из кандидатов.

"Это совершенно не зависит от того, кто будет следующим президентом США. Россия очень похожа на велосипед: как велосипед не падает, пока едет, так и Россия существует, пока она занимается агрессией, потому что это позволяет ей пригасить внутренние проблемы и противоречия. Ведь в РФ множество людей, которые недовольны тем, что происходит в стране - не только войной, но и отсутствием какой-либо перспективы, мракобесием, устремленным в прошлое, в том числе и подходом, который предполагает, что женщины должны рожать детей и никаких других функций не выполнять, то есть фактически россиян возвращают в средневековье. Протестовать россияне боятся, хотя похороны Навального показали, что недовольных много", - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что Россия будет продолжать агрессию. Агрессия может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.

"Также Россия может вместе с Беларусью выплеснуть агрессию на страны Балтии для пробивания коридора в Калининградскую область. Что-то обязательно будет происходить, независимо от того, кто победит в США. Даже если Путин и Трамп договорятся на время, дальше что-то обязательно произойдет, потому что это внутренняя потребность России", - добавил Кочетков.

Москва загнала свою экономику, систему управления, общество в рамки, которые предусматривают, что они могут только убивать, что Россия является "крепостью в окружении". Поэтому российская агрессия не будет зависеть от того, кто будет избран в Штатах.

Но от того, кто будет избран в США, будет зависеть реакция мира, самих Штатов и Европы на агрессию России, которая так или иначе будет продолжаться.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Напомним, что эксперт раскрыл неожиданный сценарий выборов в США. Александр Кочетков сообщил, что на сегодня Трамп обходит Байдена всего на 5%. Но кампания не началась, и еще не использованы все возможности кандидатов.

Кочетковраскрыл последствия поглощения Украины Россией. Политический эксперт считает, что Москва будет требовать участия украинцев в военных формированиях России, как раз направленных против Европы и раскрыл негативное развитие событий.

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