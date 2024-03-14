"Ни Байден, ни Трамп не хотят распада РФ": Кочетков назвал причину

Трамп не хочет разрушать Россию потому что хочет, чтобы у него был партнер вроде Путина, с которым можно сотрудничать.

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Кочетков назвал причину, почему ни Байден, ни Трамп не хотят распада РФ/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом, скрин

Ни Джо Байден, ни Дональд Трамп не являются сторонниками варианта контролируемого распада страны-агрессора России.

Трампу импонирует российский диктатор Владимир Путин, а для Байдена нужен не такой сложный, а какой-то более простой и более гарантированный сценарий. Такое мнение высказал политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков в интервью Главреду.

"Для Байдена это слишком сложно, ему нужен простой, понятный и гарантированный сценарий. А Трампу импонирует лично Путин: они одинаково нарушают правила и занимаются самореализацией. Между Трампом и Путиным есть определенная созвучность. Поэтому Трамп не хочет разрушать Россию – он хочет, чтобы у него был партнер вроде Путина, с которым можно договариваться и сотрудничать по изменению мирового порядка", – сказал Кочетков.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов высказал мнение, что США и Китай не дадут России развалиться, и объяснил, в чем их заинтересованность. Вашингтон и Пекин заинтересованы в том, чтобы РФ не развалилась, так как ее развал создаст хаос на огромной территории и непонятную ситуацию с ядерными арсеналами.

Также ранее сообщалось, что Россия может вести войну в нынешних масштабах еще 2-5 лет. В то же время аналитики считают "раздутыми" показатели самих россиян по производству оружия.

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