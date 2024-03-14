Путин проговорился: стала известна реальная цель войны РФ против Украины - Bild

В BILD сделали вывод, что цель Путина в войне России против Украины не менялась с самого начала боевых действий.

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Путин проговорился об истинной цели войны против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву проговорился о реальных целях войны России против Украины. Об этом сообщают журналисты издания BILD.

Журналисты проанализировали одну из ярких цитат главы Кремля, которая касалась войны в Украине.

"Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, - как-то бессмысленно с нашей стороны", - сказал диктатор.

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Обозреватель BILD Филипп Пятов отмечает, что одно предложение четко демонстрирует: Путин использует каждую военную уязвимость для атаки и достижения своих целей - уничтожения Украины и порабощения украинского народа.

"Это разоблачает мышление диктатора и наивность тех политиков, кто верит в мирные переговоры с Россией. <...> Сейчас Украина терпит неудачи на нескольких фронтах. Как и хотели крайне правые и левые, она получает недостаточно оружия и боеприпасов. По их логике, Путин теперь должен быть готов к переговорам. Но российский диктатор придерживается совсем другой логики. <...> Под "переговорами" Путин на самом деле имеет в виду не что иное, как капитуляцию Украины", - отметил Филипп Пятов.

В свою очередь заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер отметил, что реальные цели российского диктатора в войне никогда не менялись. При этом он добавил, что сейчас время играет на стороне президента РФ Владимира Путина.

"Это ответ всем, кто продолжает требовать от Украины и Запада шагов, чтобы сделать переговоры возможными. Несмотря на неудачи 2022 года, когда его войска не смогли взять Киев и он потерял территории на востоке и юге, цель Путина никогда не менялась: Путин хочет уничтожить Украину благодаря еще большему количеству своих войск и военной экономики, лишить ее существования, стереть культуру. Что касается Запада: если мы не сможем сделать больше, рано или поздно Путин достигнет этой цели. Сейчас время играет в его пользу", - пишет он.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные остановили наступление российских оккупантов на Бахмутском направлении, но вражеская авиация продолжает активно обстреливать позиции Сил обороны Украины. Об этом сообщил глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников.

В Белом доме отметили, что президент США Джо Байден в курсе о новых заявлениях российского диктатора Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия. Однако, в США не видят причин для изменения своей ядерной стратегии.

Ситуация на фронте остается напряженной, поскольку российские оккупационные войска проводят постоянные атаки на позиции Сил обороны Украины. Об этом сообщил командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов.

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