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Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на заявление Путина

Юрий Берендий
14 марта 2024, 10:38
В Белом доме отметили, что не видят никаких признаков вероятного применения Россией ядерного оружия по территории Украины.
Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на заявление Путина
В США отреагировали на ядерные угрозы Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден в курсе о новых заявлениях российского диктатора Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия. Однако в США не видят причин для изменения ядерной стратегии США. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Белом доме отметили, что подобной риторикой Путин пытается шантажировать страны Запада.

"Президент, конечно, в курсе", сказала Жан-Пьер в ответ на вопрос, доложили ли главе Белого дома о последних ядерных угрозах Путина.

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Она отметила, что в ходе интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Путин подтвердил ядерную доктрину России. Однако, в Белом доме добавили, что риторика российского президента остается безответственной и безрассудной на протяжении всего времени войны России против Украины.

Жан-Пьер отметила, что не видит никаких причин для корректировки ядерной стратегии США и подчеркнула, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

Такое же мнение высказал и неназванный американский чиновник в комментарии для Reuters.

Чиновник на правах анонимности заявил, что Вашингтон не наблюдает никаких признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие в Украине. Он считает, что Путин мог подтвердить российскую ядерную доктрину, которая предусматривает применение ядерного оружия в случае угрозы суверенитету России.

"Мы не видим никаких причин для корректировки нашей собственной ядерной политики, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине", - сказал чиновник.

В то же время, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриенна Уотсон указала, что риторика относительно ядерного оружия со стороны России была необдуманной и безответственной в течение всего этого конфликта.

"Именно Россия грубо вторглась в Украину без всяких провокаций или оправданий, и мы будем продолжать поддерживать Украину, которая защищает свой народ и свою суверенную территорию от российской агрессии", - сказала она.

Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на заявление Путина
Что известно о ядерном оружии / Инфографика: Главред

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Ядерные угрозы России

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин выразил готовность России к ядерной войне.

По данным Bloomberg, Россия активно разрабатывает космические технологии для уничтожения спутников с помощью ядерного оружия

Также стало известно, что США готовились дать ответ на ядерную атаку России против Украины. В Белом доме считали, что использование ядерного оружия в ответ может побудить Путина и других авторитарных лидеров к использованию ядерного арсенала.

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