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"Атакуем военные цели": российские добровольцы анонсировали удары по 2 областям РФ

Алёна Воронина
14 марта 2024, 09:59обновлено 14 марта, 10:44
Добровольцы РФ, воюющие против Путина, анонсировали удары по военным объектам оккупантов на Белгородщине и Курщине и дали россиянам 1,5 часа на эвакуацию.
Взрыв, Российский добровольческий корпус
Российские добровольцы анонсировали удары по 2 областям РФ/ коллаж: Главред, фото: Telegram, скрин

Российский добровольческий корпус, Сибирский батальон и Легион "Свобода России" анонсировали удары по военным объектам на территории страны-агрессора России утром в четверг, 14 марта.

Соответствующее заявление, в котором они предупреждают об ударах, было опубликовано в 09:14 14 марта пресс-службой Российского добровольческого корпуса.

Российские добровольцы призвали россиян эвакуироваться из Курской и Белгородской области. Они предупредили, что удары начнутся через 1,5 часа после публикации их видеообращения.

видео дня

При этом добровольцы РФ напомнили, что накануне они призвали власти упомянутых областей эвакуировать всех жителей, но этого не было сделано.

"Вчера Русский добровольческий корпус, Сибирский батальон и Легион "Свобода России" выступили с совместным заявлением. Мы обратились к чиновникам и властям Курщины и Белгородщины. Ежедневно с территории Российской Федерации по Украине, по ее мирным городам и селам наносятся массированные удары, гибнут мирные женщины, дети, пожилые люди. В связи с этим мы предупредили население Курщины и Белгородщины о том, что будем наносить ответные удары. Мы вынуждены наносить ответные удары по военным объектам на территории этих регионов", – говорится в заявлении российских добровольцев.

Они подчеркнули, что руководство этих областей проигнорировало предупреждение и никаких мер по эвакуации жителей Белгородщины и Курщины не было проведено.

"Поэтому я обращаюсь напрямую к жителям этих регионов - немедленно покиньте Курщину, Белгородщину, все крупные населенные пункты. Мы откроем огонь по военным целям на этой территории в течение 1,5 часа после этого видеообращения", - отмечается в заявлении.

Заявление РДК об ударах по территории РФ
Заявление РДК об ударах по территории РФ/скрин

В 10:34 РДК опубликовали призыв к жителям Курской и Брянской областей РФ прятаться в укрытия.

"Внимание! Всем жителям Курской и Брянской области, которые не успевают или не имеют возможности эвакуироваться, немедленно пройти в укрытия", – говорится в новом заявлении.

Ситуация в Белгородской и Курской областях

Напомним, 12 марта ополченцы России заявили, что взяли под контроль Теткино Курской области. Позже бойцы Легиона "Свобода России", которые и опубликовали сообщение, уточнили о боях за населенный пункт. 13 марта российские добровольцы заняли часть населенного пункта в Курской области. Они показали кадры из Теткино и заявили о боях с военными формированиями Кремля.

Боец Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что цель российских добровольцев – сорвать "выборы" Путина в Белгородской и Курской областях. По его словам, максимальная задача – поход на Москву.

Также 13 марта добровольцы России заявили, что ударят по войскам Путина в Белгороде и Курске. Они анонсировали удары по позициям оккупантов РФ в Белгородской и Курской областях и призвали власти регионов провести эвакуацию местных жителей.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях

Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.

Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.

Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.

Операция ополченцев в России продолжается.

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новости России война в Украине Легион Свобода России Русский добровольческий корпус (РДК)
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