Добровольцы России заняли часть населенного пункта в Курской области, детали

Российские добровольцы ведут бои с войсками режима главы Кремля Владимира Путина в Курской области, которая граничит с Сумской областью Украины.

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Легион свобода России контролирует часть Теткино - бойцы / Коллаж: Главред, фото: скриншот ЛСР

Российские добровольцы продолжают бои за с войсками агрессора России за село Теткино Курской области, которое граничит с Сумской областью Украины. Об этом заявили в Легионе свобода России.

Как сообщает пресс-служба ЛСР, часть населенного пункта Теткино бойцы освободили и взяли под контроль.

"Ведем бой в Теткино. Улицы сильно простреливаются", - отметили они. видео дня

Cмотрите видео образения добровольцев России из Теткино:

Бойцы Легиона свобода России в Теткино / Скриншот Главред

Что происходит в Теткино

Добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области, сообщили в Легионе свобода России 12 марта. Бойцы зацепились за населенный пункт после рейда в Курскую область совместно с РДК и Сибирским батальоном.

Позже официальные "СМИ" России сообщили, что Теткино контролируют войска Кремля. Они "опровергли" заявление ЛСР.

Добровольцы хотят сорвать "перевыборы" Путина как минимум в Белгородской и Курской областях, сказал боец Легиона свобода Алексей Барановский. Задача максимум – поход на Москву.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области. Операция ополченцев в России продолжается.

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