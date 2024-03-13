Добровольцы России заняли часть населенного пункта в Курской области, детали

Российские добровольцы продолжают бои за с войсками агрессора России за село Теткино Курской области, которое граничит с Сумской областью Украины. Об этом заявили в Легионе свобода России.
Как сообщает пресс-служба ЛСР, часть населенного пункта Теткино бойцы освободили и взяли под контроль.
"Ведем бой в Теткино. Улицы сильно простреливаются", - отметили они.видео дня
Cмотрите видео образения добровольцев России из Теткино:
Что происходит в Теткино
Добровольцы взяли под контроль Теткино Курской области, сообщили в Легионе свобода России 12 марта. Бойцы зацепились за населенный пункт после рейда в Курскую область совместно с РДК и Сибирским батальоном.
Позже официальные "СМИ" России сообщили, что Теткино контролируют войска Кремля. Они "опровергли" заявление ЛСР.
Добровольцы хотят сорвать "перевыборы" Путина как минимум в Белгородской и Курской областях, сказал боец Легиона свобода Алексей Барановский. Задача максимум – поход на Москву.
Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях
Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.
Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.
Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.
Операция ополченцев в России продолжается.
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