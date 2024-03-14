В Германии убили 27-летнюю украинку: ее мать и маленькая дочка исчезли

Украинка жила с маленькой дочкой и своей 51-летней мамой Мариной Стеценко в доме для беженцев. Обе женщины исчезли в прошлый понедельник.

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Полиция Германии расследует убийство украинки и ищет ее маму и маленькую дочку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, bild.de

В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, которая месяц назад родила ребенка. Ее малыш и мать исчезли.

Как пишет немецкое издание Bild, прохожий обнаружил тело женщины со следами насильственной смерти в районе Баден-Вюртенберг на военном пункте пропуска на реке. Убитой оказалась гражданка Украины. Вскрытие выявило, что женщину убили.

В Германии нашли мертвой украинку / bild.de

Известно, что украинка жила с маленькой дочкой и своей 51-летней мамой в доме для беженцев. Обе женщины исчезли в прошлый понедельник. Тело 27-летней нашли в четверг.

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В последнее время украинка путешествовала с мамой и ребенком.

Ребенок украинки исчез / bild.de

По словам представителя полиции, мать погибшей, 51-летнюю Марину Стеценко, считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в поисках младенца.

Марина Стеценко также исчезла / bild.de

Дело расследуют правоохранители.

В полиции также разыскивают свидетелей происшествия.

Сколько украинских беженцев в Германии С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину по середину февраля 2024 года в Германию приехали почти 1,143 млн украинских беженцев, из них 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. Почти половина из них проживают в трех крупнейших федеральных землях - Северном Рейне - Вестфалии, Баварии и Баден-Вюртемберге, передает агентство AFP со ссылкой на Центральный реестр иностранцев. Около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, спустя два года в ней больше не живут. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину, а сколько - переехали в другие страны. В школах Германии обучаются почти 219 тысяч детей и подростков из Украины. Если Украина проиграет войну, количество украинских беженцев возрастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения. Такие прогнозы немецкого федерального правительства опубликовала газета Welt am Sonntag.

Как сообщал Главред, жестокое убийство украинской беженки произошло в Норвегии. В гостинице для беженцев обнаружили тело 30-летней гражданки Украины. В ее убийстве подозревают 30-летнего азербайджанца, с которым она проживала. У женщины остался ребенок.

Напомним также, в польском городе Гожув произошло жестокое убийство - мужчина застрелил 26-летнюю украинку из-за того, что девушка не захотела с ним встречаться. Убийство произошло в общественной прачечной. В местной полиции сообщают, что мужчина действовал сознательно. Свидетелями трагедии были другие работники прачечной.

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