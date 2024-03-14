УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ

Юрий Берендий
14 марта 2024, 09:54
Военный отмечает, что главной целью россиян является захват населенного пункта Терны, что откроет врагу прямую дорогу к Славянску и Краматорску.
Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ
В ВСУ оценили угрозу оккупации крупного города на востоке / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские оккупационные войска проводят круглосуточные штурмы позиций Сил обороны Украины. Об этом сказал командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов в эфире телемарафона.

Он отмечает, что россияне пытаются двигаться вперед малыми пехотными группами при этом, продвигаясь на 5-10 метров и прячась в окопах.

"Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны", - рассказал Краснов.

видео дня

По словам военного, российские войска в основном пытаются продвигаться пехотой, однако впоследствии могут неожиданно привлечь к штурмовым действиям несколько единиц тяжелой бронетехники. Однако попытки российских войск наступать не имеют успеха, а сожженные танки остаются на поле боя.

Терны - один из ближайших крупных поселков, расположенных рядом с Лиманом. По словам Краснова, захват Лимана россиянами откроет им прямой путь к Славянску и Краматорску. Для врага это является стратегической целью номер 1.

В настоящее время они контролируют доминирующие высоты за Тернами. Там ландшафт состоит из полей и рек, поэтому важно для командования правильно размещать войска, сообщил командир.

Что известно о 95-й ОДШБр

95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомир, сообщает Википедия.

Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Весной 2014 года в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а впоследствии - на различных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут возобновить наступление в районе Авдеевки, хотя в начале марта силы обороны Украины смогли закрепиться на западе от города и замедлить продвижение Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Главной предпосылкой для дальнейшего контрнаступления является преимущество Украины в воздухе. Отсутствие достаточного количества авиации и дальнобойного оружия затрудняет возможность перехода к контрнаступательным операциям. Об этом рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

На Таврическом направлении заметно уменьшилась активность авиации РФ и использование управляемых авиационных бомб. За последние десять дней количество авиаударов от оккупантов достигло минимума. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине
Реклама

Главное за день

Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на угрозы Путина

Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на угрозы Путина

10:38 Украина
"Атакуем военные цели": российские добровольцы анонсировали удары по 2 областям РФ

"Атакуем военные цели": российские добровольцы анонсировали удары по 2 областям РФ

09:59 Мир
"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

09:17 Украина
Все главные новости

Популярное

Открестился от родных : Никита Пресняков показал свою позицию 15265

"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка 9508

Молодая жена престарелого Петросяна родила еще одного ребенка

«Лицо поплыло»: блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника 7404

"Лицо поплыло": блогер рассказал, что случилось с женой Олега Винника

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой 7134

РФ перешла в масштабное наступление: эксперт рассказал, какие города под угрозой

Последние новости

10:38

Угроза применения ядерного оружия: в Белом доме отреагировали на угрозы Путина

10:23

Лунное затмение 25 марта 2024: Львам - успех, Овнам - деньги, Ракам - исполнение мечтыВидео

10:11

Я вышла замуж: Шарлиз Терон удивила заявлениемВидео

10:04

От кого родила молодая жена престарелого Петросяна: появились детали

09:59

"Атакуем военные цели": российские добровольцы анонсировали удары по 2 областям РФВидео

Россия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – КочетковРоссия нападет на Казахстан или страны Балтии, независимо от того, кто возглавит США – Кочетков
09:54

Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ

09:48

Руки и ноги стали синеть: у путинистки Валерии случилось несчастье

09:17

"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

08:38

Кто победит на выборах в СШАмнение

Реклама
08:25

Китайский гороскоп на 15 марта: Козе - мало внимания, Змее - усталость

08:16

Украинские дроны остановили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – Bloomberg

08:12

В Германии убили 27-летнюю украинку: ее мать и маленькая дочка исчезли

07:41

Россия может возобновить наступление: в ISW назвали направление

06:44

Взрыв в Харькове: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

06:10

Кто боится Путинамнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти собаку

05:37

У США есть два варианта победы, у Украины - только один: эксперт раскрыл деталиВидео

05:00

Зачем женщины наносят детский шампунь на кисти для макияжа: ответ знают единицы

04:31

"Мы нашли ключик": эксперт назвал главные условия успеха ВСУ в Крыму

04:05

Анджелина Джоли проиграла в суде Брэду Питту

Реклама
03:35

"Тогда у РФ не будет времени нападать": есть 2 варианта судьбы России после войны – КочетковВидео

03:00

Пока муж с любовницей: жена Мурата Налчаджиоглу сделала новое заявление

02:32

Когда Прощеное воскресенье в 2024 году: что нужно и запрещено делать в этот день

02:02

"Компромат и скандалы": эксперт раскрыл неожиданный сценарий выборов в СШАВидео

01:30

Шэрон Стоун рассказала, как продюсер принуждал ее к интиму с актером на съемках

01:00

Удары России по HIMARS и Patriot: эксперты нашли один нюанс

00:06

Угроза масштабного ракетного удара по Украине: эксперт раскрыл новую тактику РФ

00:04

Ольга Сумская показала фотосессию в дерзком образе роковой женщиныВидео

13 марта, среда
23:49

Когда начинается сезон на карася: приготовьтесь к бешеному улову

23:36

100% могут получить бронь: нардеп назвал категорию украинцев, которых не мобилизуют

23:28

Есть первые результаты: российские добровольцы рассказали о боях на территории РФ

22:52

РФ резко сократила авиаудары после "сушкопада": наступление захлебывается - Лиховий

22:47

Без шароваров и вышиванки: как на самом деле выглядели украинские казакиВидео

22:43

Есть тайные причины, заставляющие Шольца тормозить отправку Taurus ВСУ - немецкие СМИ

22:06

На режиссера Полански подали в суд по новым обвинениям в изнасиловании

21:57

"Провернуть трюки уже нельзя": эксперт назвал ключевое условие для контрнаступления ВСУ

21:28

Еще две страны НАТО допустили отправку в Украину своих войск

21:11

Бывшая Остапчука ответила, готов ли он отдать ей часть имущества

20:51

Раскрыт мотив удара РФ по Одессе, когда там был Зеленский с делегацией

20:30

"Будем поддерживать, чтобы победить": в ЕС утвердили важную помощь для Украины

Реклама
20:24

Что означает имя Марина: происхождение и характер

19:56

Мог быть уничтожен ударом дрона: в России "задвохсотился" вице-президент "Лукойла"

19:38

Зимняя погода возвращается: Украину накроет снег и гололедица

19:34

Осужденных хотят отправить на войну: в Раде зарегистрировали законопроект

19:16

Актриса Катерина Тышкевич назвала диагноз, который мучает ее много лет

19:15

Лунный календарь на 14 марта: к чему приведет женитьба в этот день

19:14

Пойдут маршем на Москву: в Легионе "Свобода России" назвали свою конечную цель

19:10

Какой город еще хотят захватит оккупантымнение

18:57

Какая малоизвестная ошибка очень быстро убивает комнатные растения: об этом знают единицы

18:43

В следующей "волне" мобилизуют 500 тысяч человек: FT назвала "порог" призыва

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять