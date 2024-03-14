Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские оккупационные войска проводят круглосуточные штурмы позиций Сил обороны Украины. Об этом сказал командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов в эфире телемарафона.
Он отмечает, что россияне пытаются двигаться вперед малыми пехотными группами при этом, продвигаясь на 5-10 метров и прячась в окопах.
"Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны", - рассказал Краснов.видео дня
По словам военного, российские войска в основном пытаются продвигаться пехотой, однако впоследствии могут неожиданно привлечь к штурмовым действиям несколько единиц тяжелой бронетехники. Однако попытки российских войск наступать не имеют успеха, а сожженные танки остаются на поле боя.
Терны - один из ближайших крупных поселков, расположенных рядом с Лиманом. По словам Краснова, захват Лимана россиянами откроет им прямой путь к Славянску и Краматорску. Для врага это является стратегической целью номер 1.
В настоящее время они контролируют доминирующие высоты за Тернами. Там ландшафт состоит из полей и рек, поэтому важно для командования правильно размещать войска, сообщил командир.
Что известно о 95-й ОДШБр
95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомир, сообщает Википедия.
Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН.
Весной 2014 года в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а впоследствии - на различных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.
Ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут возобновить наступление в районе Авдеевки, хотя в начале марта силы обороны Украины смогли закрепиться на западе от города и замедлить продвижение Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Главной предпосылкой для дальнейшего контрнаступления является преимущество Украины в воздухе. Отсутствие достаточного количества авиации и дальнобойного оружия затрудняет возможность перехода к контрнаступательным операциям. Об этом рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
На Таврическом направлении заметно уменьшилась активность авиации РФ и использование управляемых авиационных бомб. За последние десять дней количество авиаударов от оккупантов достигло минимума. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
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