Откроет дорогу на Славянск и Краматорск: в ВСУ назвали главную цель РФ

Военный отмечает, что главной целью россиян является захват населенного пункта Терны, что откроет врагу прямую дорогу к Славянску и Краматорску.

https://glavred.info/ukraine/otkroet-dorogu-na-slavyansk-i-kramatorsk-v-vsu-nazvali-glavnuyu-cel-rf-10549937.html Ссылка скопирована

В ВСУ оценили угрозу оккупации крупного города на востоке / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские оккупационные войска проводят круглосуточные штурмы позиций Сил обороны Украины. Об этом сказал командир взвода 95-й ОДШБр Станислав Краснов в эфире телемарафона.

Он отмечает, что россияне пытаются двигаться вперед малыми пехотными группами при этом, продвигаясь на 5-10 метров и прячась в окопах.

"Периодически они пытаются применять технику и бронетехнику, прорываться танками там, где это возможно. Танки также уничтожаются, в частности вчера. Ситуация тяжелая, но мы держим линию обороны", - рассказал Краснов. видео дня

По словам военного, российские войска в основном пытаются продвигаться пехотой, однако впоследствии могут неожиданно привлечь к штурмовым действиям несколько единиц тяжелой бронетехники. Однако попытки российских войск наступать не имеют успеха, а сожженные танки остаются на поле боя.

Терны - один из ближайших крупных поселков, расположенных рядом с Лиманом. По словам Краснова, захват Лимана россиянами откроет им прямой путь к Славянску и Краматорску. Для врага это является стратегической целью номер 1.

В настоящее время они контролируют доминирующие высоты за Тернами. Там ландшафт состоит из полей и рек, поэтому важно для командования правильно размещать войска, сообщил командир.

Что известно о 95-й ОДШБр 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада - военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Базируется в г. Житомир, сообщает Википедия. Бригада была создана как 95-й учебный центр, а впоследствии переформирована в бригаду. В 1990-х, 2000-х годах участвовала в международных учениях, миротворческих миссиях под эгидой ООН. Весной 2014 года в числе первых была поднята для отражения российской агрессии. Подразделения бригады участвовали в боях за Славянск, а впоследствии - на различных участках фронта на востоке Украины. В июле-августе 2014 года подразделение бригады совершило многокилометровый рейд по тылам противника. С 2016 года бригада была переформирована в десантно-штурмовую и получила танковое подразделение.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты могут возобновить наступление в районе Авдеевки, хотя в начале марта силы обороны Украины смогли закрепиться на западе от города и замедлить продвижение Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Главной предпосылкой для дальнейшего контрнаступления является преимущество Украины в воздухе. Отсутствие достаточного количества авиации и дальнобойного оружия затрудняет возможность перехода к контрнаступательным операциям. Об этом рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

На Таврическом направлении заметно уменьшилась активность авиации РФ и использование управляемых авиационных бомб. За последние десять дней количество авиаударов от оккупантов достигло минимума. Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.