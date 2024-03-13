РФ резко сократила авиаудары после 'сушкопада': наступление захлебывается - Лиховий

На Таврическом направлении заметно уменьшилась активность авиации РФ и применение КАБов. За последние десять дней количество авиаударов от оккупантов достигло минимума. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарофона.
"Если раньше я говорил о тенденции, что после российского "сушкопада" постоянно уменьшается количество их авиаударов и соответственно применение ими управляемых авиабомб, то за вчерашние сутки такая тенденция нашла еще одно подтверждение: враг нанес 17 авиаударов, и эта цифра - наименьшая за последние 10 дней", - отметил он.
По его словам, уменьшение количества авиаударов является результатом эффективной деятельности противовоздушной обороны Украины и потерь оккупантов в воздухе.
Лиховий подчеркнул, что массовый "сушкопад" снижает эффективность сухопутного наступления россиян, поскольку нет поддержки с воздуха. Также это позволяет уменьшить разрушения и жертвы среди гражданского населения.
"Меньше уничтоженных позиций, меньше разрушенных домов в населенных пунктах... Это комплексный процесс, когда россияне могут медленнее наступать, их наступление захлебывается, в том числе и потому, что у них уменьшается поддержка с воздуха, потому что лучше работает наша ПВО", - подчеркнул спикер.
Что известно о самолете Су-34?
Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".
Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.
Массовый "сушкопад" у россиян
По данным Генштаба, в течение полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отметилась массовой ликвидацией российских самолетов, за 2 недели удалось уничтожить более 10 самолетов РФ.
Как сообщал Главред, Воздушные силы Украины установили "красные линии" для российской авиации, предупреждая их о возможности поражения. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что это важный сигнал для оккупантов, который заставит их задуматься с использованием авиации.
Также представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше применяют КАБы, однако эти удары не прекращаются.
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