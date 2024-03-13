РФ резко сократила авиаудары после 'сушкопада': наступление захлебывается - Лиховий

Снижение количества авиаударов не только уменьшает разрушения и жертвы среди гражданского населения, но и улучшает ситуацию на фронте для ВСУ, отметил Лиховий.

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Как "сушкопад" влияет на ход боев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, uk.wikipedia.org

На Таврическом направлении заметно уменьшилась активность авиации РФ и применение КАБов. За последние десять дней количество авиаударов от оккупантов достигло минимума. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарофона.

"Если раньше я говорил о тенденции, что после российского "сушкопада" постоянно уменьшается количество их авиаударов и соответственно применение ими управляемых авиабомб, то за вчерашние сутки такая тенденция нашла еще одно подтверждение: враг нанес 17 авиаударов, и эта цифра - наименьшая за последние 10 дней", - отметил он.

По его словам, уменьшение количества авиаударов является результатом эффективной деятельности противовоздушной обороны Украины и потерь оккупантов в воздухе.

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Лиховий подчеркнул, что массовый "сушкопад" снижает эффективность сухопутного наступления россиян, поскольку нет поддержки с воздуха. Также это позволяет уменьшить разрушения и жертвы среди гражданского населения.

"Меньше уничтоженных позиций, меньше разрушенных домов в населенных пунктах... Это комплексный процесс, когда россияне могут медленнее наступать, их наступление захлебывается, в том числе и потому, что у них уменьшается поддержка с воздуха, потому что лучше работает наша ПВО", - подчеркнул спикер.

Что известно о СУ-34 / Инфографика: Главред

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Массовый "сушкопад" у россиян

По данным Генштаба, в течение полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отметилась массовой ликвидацией российских самолетов, за 2 недели удалось уничтожить более 10 самолетов РФ.

Как сообщал Главред, Воздушные силы Украины установили "красные линии" для российской авиации, предупреждая их о возможности поражения. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что это важный сигнал для оккупантов, который заставит их задуматься с использованием авиации.

Также представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше применяют КАБы, однако эти удары не прекращаются.

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