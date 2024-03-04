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Ход войны может измениться: что даст Украине уничтожение российской авиации

Елизавета Бельмас
4 марта 2024, 11:36
Силы Украины раз за разом ликвидируют самолеты РФ. Стало известно, как это повлияет на ситуацию на фронте.
что даст Украине уничтожение российской авиации
Что даст Украине уничтожение российской авиации / коллаж: Главред, фото: скриншот, Викимедиа

Российские захватчики значительно снизили активность авиации на Востоке Украины в связи с высокими потерями. Как изменятся налеты на позиции ВСУ и населенные пункты рассказали аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно данным аналитиков, агрессор и дальше может продолжить жертвовать самолетами с целью поддержки с воздуха наступления своей армии.

При этом, командующий ВВС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук 2 марта сообщил, что активность вражеской авиации всё же полностью прекратилась после 19:00 после того, как украинские защитники ликвидировали два Су-34.

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Самолет Су-34 инфографика
Самолет Су-34 инфографика / Главред

Что известно о самолете Су-34?

Су-34 – советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого".

Самолет Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысяч км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Также, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат добавил, что снижение активности авиации продолжалось и 3 марта. К тому же, оккупанты не использовали самолеты А-50 после того, как Силы обороны 23 февраля уничтожили А-50У.

К слову, с 17 февраля силы РФ потеряли 15 самолетов, это весомая цифра, учитывая тот факт, что Российская Федерация имеет около 300 различных истребителей.

"Предыдущие потери российских самолетов побудили оккупантов временно снизить активность авиации на всей территории Украины на значительные периоды времени. Хотя остается неясным, как долго продлится нынешний период временного снижения ее активности", - резюмировали в Институте изучения войны.

Также там добавили, что командование ВС РФ может решить принять на себя риск и продолжить терять авиацию в погоне за тактическими успехами.

Ликвидация российской авиации

Как сообщал Главред, украинские военные 2 марта сбили очередной Су-34 российских оккупантов. Об этом заявил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Также, 27 февраля в Воздушных силах сообщили о сокрушении российского Су-34. Самолет российских оккупантов уничтожили на восточном фронте. Спустя несколько часов того же дня Николай Олещук сообщил о сбитии еще одного Су-34 ВКС РФ. Причем на том же восточном направлении.

К тому же, 29 февраля ПВО ВСУ за несколько часов уничтожили 3 российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Один ночью, два других – утром.

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война в Украине Су-34 Росавиация
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