'Врагу стоит задуматься': Воздушные силы установили 'красные линии' для самолетов РФ

Россия уменьшит использование своих самолетов, однако враг может искать альтернативные пути для продолжения атак, заявил Сергей Братчук.

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Воздушные силы ВСУ изрядно запугали российскую авиацию / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, Минобороны РФ

Воздушные силы Украины установили "красные линии" для российской авиации. Теперь оккупанты должны хорошо думать, прежде чем использовать тактическую авиацию на фронте. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук "24 каналу".

"Заявление генерала Олещука о работе на 150 километрах - это только начало, но врагу серьезно стоит задуматься, вообще залетать ли на такое расстояние. Такое заявление командующего Воздушных сил не появилось на пустом месте. Это определенная "красная линия", теперь у нас есть определенные средства поражения, которые будут сбивать их самолеты", - подчеркнул Братчук.

По его словам, вероятно, Россия уменьшит использование своих самолетов. Однако враг может искать альтернативные пути для продолжения террористических действий в Украине.

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"Враг сейчас проводит информационно-психологическую операцию, пытаясь убедить, что это действовали наши мобильно-огневые группы. Мол, они уже знают эти маршруты и "уничтожают" мобильные группы. Поэтому надо помнить об информационной гигиене", - добавил он.

Инфографика: Главред

Что известно о самолете Су-34? Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в опытно-конструкторском бюро "Сухого". Самолёт Су-34 сконструирован для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Может развивать скорость до 1,9 тысячи км/ч на высоте до 14,6 км, пишет Википедия.

Ликвидация российских самолетов

Напомним, по данным Генштаба, в течение полномасштабного вторжения Россия потеряла более 340 самолетов. В феврале Украина отличилась массовой ликвидацией российских самолетов, за 2 недели удалось уничтожить более 10 самолетов РФ.

Также представитель Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что после уничтожения российских самолетов активность врага в воздухе уменьшилась. Оккупанты меньше применяют КАБы, однако эти удары не прекращаются.

Как сообщал Главред, ракетные войска Воздушных сил ударили по российским самолетам на расстоянии более 150 км. Командующий Воздушных сил Николай Олещук сообщил об этом в Telegram и отметил, что продолжается проверка результатов удара. В общем после больших потерь, оккупанты уменьшили количество ударов.

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