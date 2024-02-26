Крылатые ракеты и авиация: в ВМС предупредили об угрозе нового удара РФ

Наиболее свои ценные корабли россияне перевели в пункт базирования в Новороссийске, говорит Дмитрий Плетенчук.

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Дмитрий Плетенчук рассказал о состоянии Черноморского флота / Минобороны РФ, Facebook Плетенчук

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук прокомментировал ситуацию с вытеснением Черноморского флота из захваченного РФ Крыма.

Из 13 больших десантных кораблей России в Черном море в строю только 5, однако группировка врага остается достаточно большой рассказал он в эфире информационного телемарафона.

"Черноморский флот России вынужден оставаться в восточной части Черного моря, ближе к своей базе в Новороссийске. Да, в своих действиях он ограничен, однако потенциал у него сохраняется еще достаточно серьезный", – сообщил представитель ВМСУ.

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По его словам, враг сталкивается с проблемой загрузки крылатых ракет на носители из-за того, россияне оказались фактическое отрезаны от военно-морской базы в Севастополе, которая является основной, на которой решают логистические проблемы. Однако у россиян в среднем в готовности есть 10 носителей крылатых ракет.

"Это немного ограничивает... Но не следует забывать, что в составе флота есть авиация, которая до сих пор находится в воздушном пространстве над Черным морем", – отметил капитан 3-го ранга.

Он также уточнил, что наиболее свои ценные корабли россияне перевели в пункт базирования в Новороссийске. При этом они также периодически меняют место стоянки – это может быть Сочи, может быть Туапсе.

"Мы считаем, среднее количество (боеспособных кораблей у РФ, - ред.) в начале вторжения было до 80 единиц. Треть из них можно считать уничтоженными, еще более 10 – находится в ремонте", – добавил Плетенчук.

Черноморский флот России Краснознаменный Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная в Черном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа. Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск. В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров. По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в односторонней повестке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.

Ранее в разведке Британии рассказали о том, что Украина доминирует в части Черного моря. Успехи Украины в Черном море лишили Россию возможности вмешиваться в морские торговые пути.

Как сообщалось ранее, ГУР вместе с Силами безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль"Цезарь Куников" Черноморского флота государства-агрессора России.

Напомним, ранее ГУР провело операцию в оккупированном Крыму и уничтожило ракетный катер Черноморского флота РФ. Российский корабль "Ивановец" получил повреждения в результате прямых попаданий в корпус и затонул.

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