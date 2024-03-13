'Провернуть трюки уже нельзя': эксперт назвал ключевое условие для контрнаступления ВСУ

Только после массированного поражения на глубину примерно 300-500 км, можно применить авиацию и выдвигаться сухопутными силами, сказал Сергей Кузан.

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Как ВСУ могут повторить успех Харьковской операции / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Ключевым условием для дальнейшего контрнаступления является преимущество Украины в воздухе. Отсутствие достаточного количества авиации и дальнобойного оружия не позволяет перейти к контрнаступательным операциям. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Все зависит от оружия. Если говорить об объемах, то сейчас у нас нет предпосылок, чтобы переходить к нашему контрнаступлению. Мы вынесли уроки из прошлой наступательной кампании, а именно то, что нельзя проводить любое наступление без господства в воздухе и без уничтожения вражеской военной инфраструктуры", - отметил эксперт.

По его словам, сначала Украине нужно завоевать преимущество в воздухе - иметь достаточное количество авиации. Вооруженные силы должны достичь паритета с Россией и поразить аэродромы оккупантов, аэродромы и стратегические объекты. Для этого Украина должна получить достаточное количество дальнобойных ракет типа ATACMS, SCALP, Storm Shadow и Taurus.

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Кузан отметил, что только после массированного поражения на глубину примерно 300-500 км, можно применить авиацию и выдвигаться сухопутными силами.

"Если мы получим достаточно ресурса для того, чтобы осуществить эти шаги, мы сможем провести блестящую наступательную операцию. Хорошим примером является Харьковская операция... Тогда на Харьковском направлении у нас было мало сил, но благодаря слаженности взаимодействия между различными подразделениями, мы смогли обвалить целый фронт оккупантов, несмотря на то, что их было больше и в технике, и в снарядах. Тогда они просто побежали, поскольку у них не было преимущества в воздухе", - пояснил военный эксперт.

Кузан отметил, что сейчас ситуация другая, поскольку фронт насыщен людьми и техникой. Россия собрала более полумиллионную группировку на оккупированных и прилегающих территориях, поэтому "провернуть такие трюки уже нельзя".

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, переход ВСУ к контрнаступлению зависит от международной помощи, отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Планы на контрнаступление разрабатываются в Генштабе, но успешность этих действий определяется разными факторами.

Как сообщал Главред, ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Вооруженные Силы Украины планируют стабилизировать линию фронта в ближайшее время и провести контрударные действия в этом году, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Также президент Украны Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. В интервью журналисту Брету Байеру на Fox News он отметил, что Украина будет продолжать свою "успешную историю на Черном море" и готовить "сюрпризы" для России.

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