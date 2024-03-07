Планы всегда есть в Генштабе: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Контрнаступление зависит от многих факторов и среди них очень важным является элемент помощи международного общества, отметил Александр Коваленко.

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Россия может мобилизовать больше людей после выборов / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Переход в контрнаступление ВСУ зависит от помощи международных партнеров. Планы на контрнаступление всегда разрабатываются в Генштабе, но на успешность этих действий влияет много факторов. Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

"Они всегда разрабатываются, совершенствуются. В зависимости от ситуации они могут менять некоторые аспекты. Но контрнаступление всегда является основной целью Сил обороны Украины", - отметил Коваленко.

По его словам, большинство действий украинских военных за время войны были оборонительного характера. Украина сможет осуществить контрнаступление, если партнеры предоставят достаточно помощи.

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"Поэтому рассматриваем контрнаступление как перспективу, которая зависит от многих факторов и среди этих факторов очень важным является элемент помощи международного общества. Если мы будем иметь достаточно помощи, как это, например, было в первой половине 2023 года, особенно от США. Если США вернется "к семье" в вопросах помощи, то, безусловно, это будет значительный стимул для формирования ресурса для контрнаступательных действий", - подчеркнул он.

Коваленко отметил, что россияне могут увеличить мобилизационные действия после президентских выборов. России нужно восполнить дефицит человеческого ресурса в войске оккупантов.

"Для того, чтобы по всей линии боестолкновения в значительно большем количестве локаций и значительно более мощно осуществлять наступательные действия им надо мобилизовать значительно больше ресурса. Этим они займутся после выборов - это конец весны - начало лета и где-то примерно на середину лета - конец лета у них будет ресурс", - добавил эксперт.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Контрнаступление ВСУ

Как сообщал Главред, ситуация на фронте сложная, но контролируемая. Вооруженные силы Украины планируют стабилизировать линию фронта в ближайшее время и провести контрударные действия в этом году, заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Также президент Украны Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление. В интервью журналисту Брету Байеру на Fox News он отметил, что Украина будет продолжать свою "успешную историю на Черном море" и готовить "сюрпризы" для России.

Кроме этого, военный эксперт Олег Жданов указал на существенные проблемы с вооружением украинской армии, отметив, что даже если были бы сформированы новые бригады, они не имеют необходимого вооружения для контрнаступления. Он подчеркнул, что решение проблем с вооружением является ключевым для дальнейших действий на фронте.

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