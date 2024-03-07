РФ изменила тактику войны в небе и полагается на один вид оружия – The New York Times

Российские оккупанты изменили тактику войны в небе из-за большой потери самолетов. Страна-агрессор Россия потеряла 15 воздушных судов за 15 дней февраля. Теперь россияне полагаются на применение управляемых авиационных бомб (КАБов).
Оккупанты поняли, что такая тактика эффективна, и решили применять ее по всей линии фронта, пишет The New York Times.
"Теперь россияне больше полагаются на управляемые авиабомбы. Благодаря активному использованию КАБов оккупантам было легче взять Авдеевку – поскольку, по словам одного из украинских бойцов, полутонными бомбами можно разрушить любую позицию, насколько бы защищенной она ни была. Осознав, что эта тактика эффективна, россияне решили применять ее на всей линии фронта", – пишет издание.видео дня
Украина не сообщает, чем именно ей удается сбивать вражеские самолеты. А то, что количество уничтоженных вражеских самолетов может быть завышенным, объяснили в британском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) типичным обстоятельством воздушной войны: если самолет дымит в воздухе, это еще не означает его уничтожение.
В то же время, по информации RUSI, только за февраль этого года российские захватчики потеряли около 160 служащих Военно-воздушных сил, что стало серьезным ударом по российской оккупационной армии.
Однако, как отметил в комментарии NYT украинский полковник в отставке Сергей Грабский, "эти потери россиян пока не останавливают".
"Пока россияне будут иметь силы и средства, они будут выполнять приказ, несмотря на потери", – уверен Грабский.
Смотрите видео использования оккупантами авиабомб на фронте:
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Использование Россией КАБов против Украины
Ранее в ВСУ назвали оружие оккупантов, для которого нет "противоядия". Оккупантам удалось продвинуться на фронте благодаря навей тактике. Враг массово сбрасывает КАБы на позиции украинских защитников, сравнивая все с землей, рассказал начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.
Также в ISW рассказали о новой тактике российских войск. Аналитики Института изучения войны сообщили, что воздушная поддержка, которая стала "более агрессивной", российских войск на линии фронта помогла российским войскам недавно продвинуться на востоке Украины, в частности захватить Авдеевку.
Напомним, в ВСУ назвали способы противодействия КАБам. В ВСУ отметили, что для противодействия российским КАБам необходимо развивать системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы.
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