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Войска РФ пытаются прорваться: майор назвал участок фронта, где ВСУ их бьют

Андрей Ганчук
7 марта 2024, 10:15
Враг несет большие потери, но днем и ночью ведет наступательные действий в районе Авдеевки, сказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
Войска РФ, ВСУ
Войска РФ несут большие потери в боях за Орловку - Жорин / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе захваченной Авдеевки Донецкой области, но безуспешно. Об этом заявил заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Максим Жорин

В своем Telegram-канале он написал о том, что войска РФ круглосуточно штурмуют населенный пункт Орловка и несут там большие потери.

"Больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка", - сказал Жорин.

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Также военный добавил, что россияне не оставляют попыток продвинуться дальше на Авдеевском направлении.

"Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но пробуют наступать постоянно, и пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно", - подчеркнул Максим Жорин.

Ситуация в районе Авдеевки

ВСУ остановили продвижение России под Авдеевкой, сказал 4 марта спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. Российские оккупанты частично контролируют населенные пункты Бердичи и Тоненькое.

В ISW рассказали о новой тактике российских войск – аналитики акцентировали внимание на том, что враг применяет самолеты Су-34 и Су-35 для ударов бомбами по украинским позициям. Они задействовали такую тактику для захвата Авдеевки и могут так же действовать и на других направлениях.

Оккупанты застряли под Авдеевкой и концентрируют свои "усилия" в районе Новомихайловки, говорил Дмитрий Лыховий. Противник фактически стоит на месте в районах Бердичей, Орловки и Тоненького.

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ВСУ войска России война России и Украины
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