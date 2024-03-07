Войска РФ пытаются прорваться: майор назвал участок фронта, где ВСУ их бьют

Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ в районе захваченной Авдеевки Донецкой области, но безуспешно. Об этом заявил заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Максим Жорин
В своем Telegram-канале он написал о том, что войска РФ круглосуточно штурмуют населенный пункт Орловка и несут там большие потери.
"Больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка", - сказал Жорин.
Также военный добавил, что россияне не оставляют попыток продвинуться дальше на Авдеевском направлении.
"Пока продавить линию обороны на Авдеевском направлении враг не может. Но пробуют наступать постоянно, и пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно", - подчеркнул Максим Жорин.
Ситуация в районе Авдеевки
ВСУ остановили продвижение России под Авдеевкой, сказал 4 марта спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий. Российские оккупанты частично контролируют населенные пункты Бердичи и Тоненькое.
В ISW рассказали о новой тактике российских войск – аналитики акцентировали внимание на том, что враг применяет самолеты Су-34 и Су-35 для ударов бомбами по украинским позициям. Они задействовали такую тактику для захвата Авдеевки и могут так же действовать и на других направлениях.
Оккупанты застряли под Авдеевкой и концентрируют свои "усилия" в районе Новомихайловки, говорил Дмитрий Лыховий. Противник фактически стоит на месте в районах Бердичей, Орловки и Тоненького.
Другие новости:
- Украину ждет тяжелый год, РФ планирует увеличить войска до 1 млн и наступать летом-осенью – Гетьман
- Только 2 страны Европы могли бы принять участие в войне в Украине – Свитан
- Когда в войне в Украине будет переломный момент: военный сделал прогноз