РФ применила тактику 'выжженной земли': в ВСУ назвали способы противодействия КАБам

На востоке Украины российские войска используют тактику "выжженной земли", предусматривающую уничтожение позиций и зданий с помощью управляемых авиационных бомб. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш в комментарии для LIGA.net.
По его словам, оккупанты используют вертолеты Ка-52 и Ми-8, которые наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами. Кроме того, он указывает на то, что россияне продолжают наносить удары по позициям Сил обороны управляемыми авиационными бомбами (КАБ) с самолетов Су-35 и Су-34.
"К сожалению, КАБов у них очень много. Они их модернизируют, производят что-то свое. И сейчас у них изменилась тактика выжженной земли, когда они просто ежедневно используют от двух до шести КАБов, которые может нести один бомбардировщик. И они не жалеют их даже на позицию минометного или танкового расчета. То есть то, что им конкретно мешает, они могут туда сбросить КАБ", - сказал Евлаш.видео дня
Он отметил, что есть проблемы с точностью бомб, однако в случае попадания боеприпасов весом 500, 1000 и 1500 кг на позиции Сил обороны или в здания, то они уничтожают их полностью.
Евлаш подчеркнул, что главная задача Сил обороны сейчас заключается в развитии противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.
"Чтобы сбивать курс координаты этих управляемых авиабомб и искать противодействие именно авиации, потому что сейчас они делают ставку прежде всего на это, потому что авиация работает в пользу пехоты, в пользу их наступательных подразделений. Без авиации им будет очень сложно", - резюмировал он.
Кто такой Илья Евлаш
Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".
Ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, за минувшие сутки сутки, 3 марта, в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг совершил 3 ракетных и 25 авиаударов, а также провел 53 боевых столкновения. Об этом сообщил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Военнослужащий ВСУ Иван Тимочко поделился информацией о ситуации под Авдеевкой. По его словам, важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление, где сейчас идут тяжелые бои.
Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Основная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российским оккупантам в живой силе и технике.
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