В Ирландии построили центр для тысячи украинцев: для чего он нужен

Новую локацию на 985 мест для украинских беженцев построили в Ньюхолле в графстве Килдер, что в Ирландии. Об этом сообщили в редакции Kildarenow.
Готовность объекта составляет уже 90% и сдать в эксплуатацию его получится уже в марте.
Что будет в новом центре
Новый центр будет предназначен для временного размещения украинских беженцев. В департаменте по делам детей, равности, инвалидности, интеграции и молодежи центр интеграции назовут Newhall, он сможет вместить максимум 985 человек, а договор на него будет действовать один год.
В правительстве сообщили, что люди смогут оставаться там на несколько недель, чтобы привыкнуть к жизни в Ирландии и подготовиться к переходу в собственное жилье.
В центре будет:
- 387 кают со спальными местами и ванными комнатами для семей от 2 до 6 человек
- столовая с подогревом и распределенными приемами еды
Помимо прочего, объект спроектировали так, чтобы были обеспечены все удобства, учитывая культурные и религиозные предпочтения. К тому же, там учли график обедов для студентов и тех, кто работает.
Также, в центре создали отдельные зоны для отдыха взрослых и детей, постирочные. Во дворе установят столы и игровые зоны.
За работой этого центра будут наблюдать специальные менеджеры, персонал и сотрудники Службы безопасности.
Ирландско-украинские отношения
Согласно данным Википедии, Ирландия признала Украину 31 декабря 1991, дипломатическое отношение между странами были установлены 1 апреля 1992. С 2000 в Украине и в Ирландии функционируют почётные консульства. Ирландия рассматривает Украину как фактор стабильности и безопасности в регионе и Европе в целом и обозначает её среди других государств, которые ныне существуют на геополитическом просторе Восточной Европы.
Помощь Украине
Как сообщал Главред, Европейский парламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годы. Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем сервисе микроблогов Х (бывший Twitter).
Также, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли боеприпасы, дроны и многое другое. Об этом говорится на сайте германского правительства.
К тому же, Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объема помощи Украине на 50 млрд евро, предусмотренного на четыре года, считает постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов.
Другие новости:
- Украина готова возобновить транзит газа из РФ: в правительстве назвали условие
- Треть министров могут лишиться должностей: в Кабмине обьявили масштабную реформу
- Медведев вышел с наркоманским видео о разделении Украины