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В Ирландии построили центр для тысячи украинцев: для чего он нужен

Елизавета Бельмас
4 марта 2024, 15:30
Страна-партнер Украины Ирландия построила для беженцев из Украины центр приема со множеством привилегий.
В Ирландии построили центр для тысячи украинцев:
В Ирландии построили центр для тысячи украинцев: / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Викимедиа

Новую локацию на 985 мест для украинских беженцев построили в Ньюхолле в графстве Килдер, что в Ирландии. Об этом сообщили в редакции Kildarenow.

Готовность объекта составляет уже 90% и сдать в эксплуатацию его получится уже в марте.

Что будет в новом центре

Новый центр будет предназначен для временного размещения украинских беженцев. В департаменте по делам детей, равности, инвалидности, интеграции и молодежи центр интеграции назовут Newhall, он сможет вместить максимум 985 человек, а договор на него будет действовать один год.

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В правительстве сообщили, что люди смогут оставаться там на несколько недель, чтобы привыкнуть к жизни в Ирландии и подготовиться к переходу в собственное жилье.

В центре будет:

  • 387 кают со спальными местами и ванными комнатами для семей от 2 до 6 человек
  • столовая с подогревом и распределенными приемами еды

Помимо прочего, объект спроектировали так, чтобы были обеспечены все удобства, учитывая культурные и религиозные предпочтения. К тому же, там учли график обедов для студентов и тех, кто работает.

Также, в центре создали отдельные зоны для отдыха взрослых и детей, постирочные. Во дворе установят столы и игровые зоны.

За работой этого центра будут наблюдать специальные менеджеры, персонал и сотрудники Службы безопасности.

Ирландско-украинские отношения

Согласно данным Википедии, Ирландия признала Украину 31 декабря 1991, дипломатическое отношение между странами были установлены 1 апреля 1992. С 2000 в Украине и в Ирландии функционируют почётные консульства. Ирландия рассматривает Украину как фактор стабильности и безопасности в регионе и Европе в целом и обозначает её среди других государств, которые ныне существуют на геополитическом просторе Восточной Европы.

Помощь Украине

Как сообщал Главред, Европейский парламент поддержал создание Украинского фонда в размере 50 млрд евро на период 2024-2027 годы. Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в своем сервисе микроблогов Х (бывший Twitter).

Также, Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи. Туда вошли боеприпасы, дроны и многое другое. Об этом говорится на сайте германского правительства.

К тому же, Европейский Союз может пересмотреть в сторону увеличения объема помощи Украине на 50 млрд евро, предусмотренного на четыре года, считает постпред Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

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