'Зерновой коридор', аудит и ротации: Зеленский провел селектор

Президент Украины заслушал доклады по оперативной обстановке на основных направлениях, аудиту Вооруженных сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах.

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Президент Украины провел селектор / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/osirskiy

Президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. На нем обсудили обстрелы россиян в Одессе и Курахово, аудит ВСУ и поступление оружия. Об этом сообщил президент в Telegram.

"Получил последнюю информацию о спасательной операции в Одессе. Разбор завалов завершили. Теперь важно, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье взамен утраченного. Дал поручение главе ОГА взять это на контроль", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что продолжается ликвидация последствий обстрела Курахово, где оккупанты ударили управляемой авиабомбой по жилому кварталу. Там обошлось без жертв, но есть много раненых. Сейчас людям оказывают необходимую помощь.

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На заседании Зеленский также заслушал доклады министра и представителей Минобороны относительно поступлений оружия и боеприпасов, а также запланированных поступлений в марте.

"Заслушал Главкома по оперативной обстановке на основных направлениях, аудита Вооруженных Сил, ротации бригад и кадровых решений в их пределах. Обязательно - доклады разведок, СБУ и МВД", - добавил президент.

По его словам, "зерновой коридор" демонстрирует положительную динамику. Президент подчеркнул, что Украина приближается к отметке в 30 миллионов тонн грузов, из которых более 8 миллионов тонн экспортировано только за февраль.

"Продолжаем развивать и альтернативные маршруты: Дунаем и через Молдову", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Аудит в ВСУ Основными задачами аудита в структурных подразделениях Минобороны и ВСУ является подготовка резервов и решение вопроса ротации, заявил президент Украины. Им занимается Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. О проведении аудита глава государства сообщил во время пресс-конференции на Форуме "Украина. Год 2024", который состоялся 25 февраля. Зеленский отметил, что сейчас главнокомандующий Вооруженных сил Украины "хочет быть в каждом месте, в каждой бригаде на каждом направлении, чтобы сделать выводы".

Аудид в Вооруженных силах Украины

Как сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский проводит аудит военнослужащих, поскольку из 1 миллиона мобилизованных в боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметил, что ответственность за комплектацию, подготовку и управление войсками теперь возложена на Сырского. Он должен определить, где и как мобилизованные использовались или будут использоваться.

Во время аудита Сырский обнаружил, что 8 тысяч военнослужащих прикомандированы в Генеральный штаб, но могут участвовать в боевых действиях. Они получили приказ на подготовку и будут направлены на усиление в боевые бригады на передовой.

Также проблема призыва новых солдат поставила Зеленского перед самым большим вызовом для с начала вторжения России в феврале 2022 года. Главнокомандующему ВСУ поручили провести аудит Вооруженных сил для поиска более боеспособных воинов. Несмотря на заявленные ранее планы, никто не объяснил, где находятся 700 тысяч военных, пишет The Washington Post.

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