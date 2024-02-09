С 1 млн мобилизованных на передовой до 300 тысяч: в ОП назвали задачу Сырского

Все вопросы по комплектации ВСУ, их подготовке, принятию управленческих решений, в частности по мобилизации, легли на плечи Сырского, сказал Михаил Подоляк.

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В ОП назвали ключевую задачу Сырского / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, t.me/osirskiy

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен провести "аудит" военнослужащих, поскольку из 1 миллиона мобилизованных в боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек. Необходимо выяснить, как и где использовались эти военнослужащие. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк заявил, что теперь ответственность за все аспекты комплектации, подготовки и управленческих решений ложится на плечи нового главнокомандующего ВСУ. Это включает в себя вопросы мобилизации, ротации и демобилизации, где военные должны четко объяснять процедуры и обеспечивать потребности армии.

"Президент сказал другую вещь, например, говоря об обновлении руководства ВСУ, он говорит: "У нас практически 1 миллион мобилизованных". А по линии фронта те, кто был непосредственно на войне, это 200-300 тысяч. Другие были очень далеко от войны, но они есть. Поэтому, мне кажется, одна из ключевых задач Сырского - именно провести аудит: где, как и кто находится. И после этого сказать, какое еще дополнительное количество (нужно - Главред)", - заявил Подоляк. видео дня

По его словам, Сырский должен сказать, где и как мобилизованные использовались или будут использоваться. Он подчеркнул, что мобилизация должна продолжаться постоянно, а не быть одномоментной, поскольку армия должна доукомплектовываться.

Важным является также определение стратегий замены военнослужащих, которые в течение 24 месяцев находились на линии фронта, а также разработка четких процедур по мобилизации, ротации и демобилизации.

"Все, что касается мобилизации, военные также должны четко объяснять, какие процедуры, как это должно работать по мобилизации, какие потребности в армии надо закрывать, как это будет происходить, как обеспечить ротации", - сказал Подоляк.

Кроме этого, Подоляк озвучил несколько задач нового руководства Вооруженных сил Украины. Разработка тактики на 2024 год нужна, "потому что 2023 год не дал тех последствий, на которые мы ожидали, с точки зрения наступательных операций. Мы не можем находиться в состоянии стагнации в 2024 году".

Также следует искать военно-технологические решения, которые позволят противостоять количественному превосходству России. Ключевым советник главы ОП назвал то, что в ВСУ должны решить, "кто имеет какие управленческие решения принимать на разных уровнях в Вооруженных силах, с учетом того, что есть большая плеяда полевых генералов, которые работают на линии фронта, которые немножко иначе смотрят на то, что нужно делать, с учетом ресурсов России".

Назначение Сырского главнокомандующим ВСУ

Напомним, 8 февраля, Владимир Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим президент назначил Александра Сырского.

Также генерал-полковник Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он подчеркнул необходимость четкого планирования действий всех военных подразделений, решения вопросов логистики и определения потребностей фронта с учетом информации на каждом участке боевых действий.

Кроме этого, министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Они обсудили план действий на 2024 год, налаживание логистики и ротацию военных.

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