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"Мы ожидаем новых решений": Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

Руслана Заклинская
9 февраля 2024, 16:55обновлено 9 февраля, 18:30
Министр обороны Украины с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины обсудили детальный план действий ВСУ на 2024 год.
'Мы ожидаем новых решений': Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским
Умеров и Сырский обсудили план действий на 2024 год / Коллаж: Главред, фото: МОУ, 128 отдельная горно-штурмовая закарпатская бригада

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram-канале.

Во время совещания Умеров обсудил с Сырским детальный план действий ВСУ на 2024 год. Также обратили внимание на налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Кроме этого, они сфокусировались на необходимости в действенной системе ротаций украинских защитников и отдыха подразделений.

Особое внимание министр обороны и главнокомандующий ВСУ предоставили новому роду сил ВСУ - Силам беспилотных систем. Они обсудили стратегические задачи и технические аспекты развития этой сферы.

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"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание", - подчеркнул министр обороны.

Кроме этого, Умеров с новым главнокомандующим советовались по вопросам повышения качества обучения и обеспечения учебных центров, а также обсудили подготовку новых инструкторов с учетом современного опыта.

Назначение нового главнокомандующего ВСУ

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент сообщил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим Зеленский назначил Александра Сырского.

Также генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он отметил необходимость организации четкого планирования действий всех военных подразделений, решении вопросов логистики и определении потребностей фронта с учетом информации на каждом участке боевых действий.

Как сообщал Главред, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Волландер заявила, что США будут работать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским. Она назвала его успешным командиром и подчеркнула, что в Украине есть демократический гражданский контроль над украинскими вооруженными силами, в отличие от России.

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