'Мы ожидаем новых решений': Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сырским. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram-канале.
Во время совещания Умеров обсудил с Сырским детальный план действий ВСУ на 2024 год. Также обратили внимание на налаживание системы логистики и своевременное удовлетворение военных необходимыми потребностями. Кроме этого, они сфокусировались на необходимости в действенной системе ротаций украинских защитников и отдыха подразделений.
Особое внимание министр обороны и главнокомандующий ВСУ предоставили новому роду сил ВСУ - Силам беспилотных систем. Они обсудили стратегические задачи и технические аспекты развития этой сферы.
"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание", - подчеркнул министр обороны.
Кроме этого, Умеров с новым главнокомандующим советовались по вопросам повышения качества обучения и обеспечения учебных центров, а также обсудили подготовку новых инструкторов с учетом современного опыта.
Назначение нового главнокомандующего ВСУ
Напомним, в четверг, 8 февраля, президент сообщил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим Зеленский назначил Александра Сырского.
Также генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он отметил необходимость организации четкого планирования действий всех военных подразделений, решении вопросов логистики и определении потребностей фронта с учетом информации на каждом участке боевых действий.
Как сообщал Главред, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Волландер заявила, что США будут работать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским. Она назвала его успешным командиром и подчеркнула, что в Украине есть демократический гражданский контроль над украинскими вооруженными силами, в отличие от России.
Читайте также:
- Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного
- Появилась первая реакция США на увольнение Залужного
- Отставка Залужного - новый этап в войне, но Зеленский рискует ошибиться - The Economist