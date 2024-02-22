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Ни разу не были на фронте: Сырский обнаружил тысячи невоевавших военных - Арахамия

Руслана Заклинская
22 февраля 2024, 23:04
Главнокомандующий ВСУ начал аудит военных и обнаружил тысячи военных, которые ни разу не были на передовой, сказал нардеп.
Ни разу не были на фронте: Сырский обнаружил тысячи невоевавших военных - Арахамия
Главнокомандующий проводит аудит ВСУ / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Александр Сырский / Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский начал аудит Сил обороны и обнаружил тысячи военных, которые никогда не участвовали в бою. Некоторые бригады уже два года находятся на передовой без ротаций, тогда как существуют подразделения, которые вообще не были на фронте. Об этом рассказал народный депутат Давид Арахамия в эфире программы "Тема с Натальей Мосейчук".

"Два года подряд говорят, что есть бригады, которые уже два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где же тогда 600 тысяч?"- отметил Арахамия.

По его словам, определенное количество военных работают над обеспечением бойцов на передовой. Однако во время аудита было выявлено, что значительное количество военнослужащих прикомандировано к Генеральному Штабу, но может участвовать в боевых действиях.

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"Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы к Генеральному Штабу и не воевали", - сказал нордеп.

Арахамия отметил, что они получили приказ на подготовку и будут направлены на усиление к боевым бригадам на передовой.

"Я считаю, что цифра (бойцов, которые не были на фронте с начала вторжения – ред.) будет намного больше", - добавил он.

Напомним, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский должен провести аудит военнослужащих, поскольку из 1 миллиона мобилизованных в боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнул, что ответственность за комплектацию, подготовку и управление войсками теперь возложена на Сырского. Он должен определить, где и как мобилизованные использовались или будут использоваться.

Также по словам лейтенанта ВСУ Александра, Вооруженные Силы Украины могут отвечать только на две из десяти атак российских сил, что подчеркивает необходимость мобилизации. Журналисты отмечают, что большинство украинских солдат на фронте не верят в возможность переговоров с Россией на основе ее требований, а Украина переживает самый тяжелый военный кризис со времен битвы за Киев.

Кроме этого, командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что Украине нужно мобилизовать не менее 250 тысяч человек, поскольку без этого наша армия не сможет противостоять России.

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война в Украине ВСУ Александр Сырский Давид Арахамия
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