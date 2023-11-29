'Под 'зонтиком' брони': эксперт нашел решение проблемы нехватки людей на фронте

Для того, чтобы решить проблему недостаточного участия в боевых действиях тыловых подразделений необходима ротация. Она позволила бы привлечь к ведению боевых действий эти подразделения и другие части Сил обороны, которые до этого были удалены от боевых действий. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" Владислав Селезнев, военный эксперт, экс-секретарь Генштаба ВСУ.
"Варианты решения этой проблемы являются чисто организационными решениями. Дело в том, что количественный состав украинских Сил обороны равен 1 млн 300 тыс. человек. Все ли они вовлечены непосредственно в рамках отражения вражеской агрессии? Ответ - нет, это очевидно", - отметил Селезнев.
Селезнев подчеркнул, что это также может касаться должностных лиц и чиновников, которых могут привлечь после необходимой доподготовки к оборонительным или наступательным действиям.
"И здесь, как говорится, непаханое поле - найти среди тех должностных лиц, чиновников и других власть имущих тех, которые сейчас находятся под "зонтиком" брони, те же ресурсы — обученные, подготовленные, профессиональные, зрелые, чтобы их после соответствующей доподготовки привлекать к ведению оборонительных или наступательных действий. Мне кажется, что это о справедливости", — подчеркнул бывший спикер Генштаба ВСУ.
По словам эксперта, российские войска сконцентрировали полумиллиона российских военных. Вместе с тем, Украина имеет почти втрое больше военнослужащих.
"Непаханое поле", как выразился эксперт, заключается в привлечении профессиональных кадров, которые сейчас находятся вне основной линии боевых действий, к оборонительным или наступательным операциям. Это, по его мнению, правильное решение с точки зрения справедливости и использования уже имеющихся ресурсов с целью повышения эффективности ведения боевых действий.
Мобилизация в Украине
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов рассказал о намерениях сделать мобилизацию более гибкой, позволяя поступать в армию на конкретные специальности. Украина планирует изменить свою мобилизационную политику с целью сохранения боеспособности.
Также Владимир Зеленский, анонсировал, что новый план мобилизации будет готов и обнародован в скором времени. Он подчеркнул необходимость новых решений в сфере мобилизации для страны.
Кроме этого, Украина планирует пересмотреть свой подход к мобилизации в Вооруженных силах, сказал Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента. Военным подразделениям, участвующим в боевых действиях, критически не хватает персонала.
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