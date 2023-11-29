'Под 'зонтиком' брони': эксперт нашел решение проблемы нехватки людей на фронте

Ротация тыловых подразделений позволит Украине увеличить количество бойцов на фронте.

https://glavred.info/ukraine/pod-zontikom-broni-ekspert-nashel-reshenie-problemy-nehvatki-lyudey-na-fronte-10520869.html Ссылка скопирована

Как решить проблему нехватки людей для боевых действий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Для того, чтобы решить проблему недостаточного участия в боевых действиях тыловых подразделений необходима ротация. Она позволила бы привлечь к ведению боевых действий эти подразделения и другие части Сил обороны, которые до этого были удалены от боевых действий. Об этом рассказал в эфире "Эспрессо" Владислав Селезнев, военный эксперт, экс-секретарь Генштаба ВСУ.

"Варианты решения этой проблемы являются чисто организационными решениями. Дело в том, что количественный состав украинских Сил обороны равен 1 млн 300 тыс. человек. Все ли они вовлечены непосредственно в рамках отражения вражеской агрессии? Ответ - нет, это очевидно", - отметил Селезнев.

Селезнев подчеркнул, что это также может касаться должностных лиц и чиновников, которых могут привлечь после необходимой доподготовки к оборонительным или наступательным действиям.

видео дня

"И здесь, как говорится, непаханое поле - найти среди тех должностных лиц, чиновников и других власть имущих тех, которые сейчас находятся под "зонтиком" брони, те же ресурсы — обученные, подготовленные, профессиональные, зрелые, чтобы их после соответствующей доподготовки привлекать к ведению оборонительных или наступательных действий. Мне кажется, что это о справедливости", — подчеркнул бывший спикер Генштаба ВСУ.

По словам эксперта, российские войска сконцентрировали полумиллиона российских военных. Вместе с тем, Украина имеет почти втрое больше военнослужащих.

"Непаханое поле", как выразился эксперт, заключается в привлечении профессиональных кадров, которые сейчас находятся вне основной линии боевых действий, к оборонительным или наступательным операциям. Это, по его мнению, правильное решение с точки зрения справедливости и использования уже имеющихся ресурсов с целью повышения эффективности ведения боевых действий.

Мобилизация в Украине

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов рассказал о намерениях сделать мобилизацию более гибкой, позволяя поступать в армию на конкретные специальности. Украина планирует изменить свою мобилизационную политику с целью сохранения боеспособности.

Также Владимир Зеленский, анонсировал, что новый план мобилизации будет готов и обнародован в скором времени. Он подчеркнул необходимость новых решений в сфере мобилизации для страны.

Кроме этого, Украина планирует пересмотреть свой подход к мобилизации в Вооруженных силах, сказал Сергей Лещенко, советник главы Офиса президента. Военным подразделениям, участвующим в боевых действиях, критически не хватает персонала.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.