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В Украине демобилизуют часть военных: кто будет освобожден от службы

Елизавета Бельмас
24 ноября 2023, 20:30
На Ставке Верховного Главнокомандующего было принято решение о демобилизации одной категории военных.
В Украине демобилизуют часть военных
В Украине демобилизуют часть военных / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 37 ОБМП

Сегодня, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию военнослужащих срочной службы. С этим решением на Ставке согласились также и военные. Об этом сообщает редакция Украинское Радио.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, срочники, чей термин службы закончился, будут демобилизованы первыми.

"Сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего и этому вопросу было уделено большое внимание для того, чтобы мы справедливо занимались вопросом приобщения к нашей армии тех людей, которые необходимы нам для обороноспособности страны. Что касается мобилизации людей, которые проходили срочную службу, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс произойдет и мы понимаем, сколько их", - сообщил Алексей Данилов.

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Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны дополнил, что при желании остаться на службе, срочники могут заключить котракт и снова встать на службу.

"Это справедливо", - подытожил Алексей Данилов.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине официально продлили действие военного положения и мобилизацию. Соответствующие законы подписал президент Украины Владимир Зеленский. Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили еще на 90 суток - до 14 февраля 2024 года.

На данный момент, во время военного положения в Украине военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Их могут мобилизовать в армию после вручения повестки и соответствующей проверки состояния здоровья.

Однако сегодня, 24 ноября, главнокомандующий Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы новые решения по мобилизации и анонсировал их готовность к следующей неделе. Об этом сообщает корреспондент УНИАН с пресс-конференции президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Киеве.

Кто такой Алексей Данилов

Алексей Данилов - украинский государственный деятель, политик, управленец. 13-й секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019. Председатель совета экспертов по вопросам энергетической безопасности. В 1994-1997 годах был городским головой Луганска. Во времена президентства Виктора Ющенко в 2005 году возглавлял Луганскую ОГА, пишет Википедия.

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война в Украине демобилизация Алексей Данилов
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