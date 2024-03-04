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Провал мобилизации и стратегический кризис: WP определил главные вызовы для Зеленского

Руслана Заклинская
4 марта 2024, 14:50
Отсутствие четкой мобилизационной стратегии привело к критике правительства, а среди военнообязанных царит паника, пишет издание.
Провал мобилизации и стратегический кризис: WP определил главные вызовы для Зеленского
Зеленский теряет поддержку из-за хаоса в армии / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/osirskiy

Президент Украины Владимир Зеленский и высшее военное командование не разработали четкий план призыва тысяч новых солдат, необходимый для борьбы с российскими оккупантами. Это вызвало разногласия в парламенте и среди общества и вызвало панику среди военнообязанных. Об этом пишет The Washington Post.

В издании отмечают, что отсутствие четкой мобилизационной стратегии привело к критике правительства, а среди военнообязанных царит паника. Мужчины обеспокоены тем, что их призовут в плохо оснащенное подразделение, где они погибнут.

"Проблема относительно того, как пополнить ряды, поставила Зеленского перед едва ли не самым большим вызовом для его руководства с начала вторжения в феврале 2022 года. Отсутствие четкой мобилизационной стратегии - или даже соглашения о том, сколько еще войск нужно Украине - повлияло на увольнение Зеленским своего старшего генерала в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский пока не внес новой ясности", - говорится в материале.

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Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому поручили провести аудит Вооруженных сил, чтобы найти больше боеспособных воинов. Ранее в Офисе президента заявили, что из 1 миллиона мобилизованных людей только около 300 000 воевали на передовой. Однако почти через месяц после назначения Сырского главнокомандующим, никто в военном руководстве или администрации президента не объяснил, где находятся 700 тысяч военных.

"Уменьшение численности боеспособных войск Украины сейчас является стратегическим кризисом, который по крайней мере частично стал причиной недавнего отступления из города Авдеевки на востоке страны и окружающих сел, где украинские силы были значительно преобладали численностью", - отметили в издании.

Кроме этого, президент Зеленский столкнулся с пессимизмом в Украине и за рубежом относительно возможностей Украины сдержать натиск России без помощи США. Как известно, спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался рассматривать законодательный акт, который предусматривает помощь Украине в размере около 60 миллиардов долларов.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Проблема с военными в Украине

Напомним, новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит военнослужащих, поскольку из 1 миллиона мобилизованных в боевых действиях участвовали лишь до 300 000 человек. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметил, что ответственность за комплектацию, подготовку и управление войсками теперь возложена на Сырского. Он должен определить, где и как мобилизованные использовались или будут использоваться.

Также во время аудита Сырского выявлено, что 8 тысяч военнослужащих прикомандированы в Генеральный штаб, но могут участвовать в боевых действиях. Они получили приказ на подготовку и будут направлены на усиление в боевые бригады на передовой.

Кроме этого, командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что Украине нужно мобилизовать не менее 250 тысяч человек, поскольку без этого наша армия не сможет противостоять России.

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