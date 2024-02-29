'Люди не хотят идти в ТЦК': военный назвал более эффективную альтернативу мобилизации

Ставку следует делать не на мобилизацию, а люди должны иметь возможность выбирать место службы в соответствии с их предпочтениями и навыками, отметил Кирилл Сазонов.

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Ставку следует делать не на мобилизацию / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Для набора военных в ряды Вооруженных сил Украины ставку надо делать не на мобилизацию. Военнообязанные с большей охотой готовы вступать в конкретные бригады, чем проходить через ТЦК. Такое мнение выловил военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире телеканала "Киев24".

"Мне кажется, все же ставку должны делать не на мобилизацию, а на добровольцев. На рекрутов, чтобы люди шли к бригаде. Я вижу, как это отработали ребята из "Азова", из 3-й штурмовой, из "Кракена" в ГУР", - сказал он.

По его словам, рекрутинг работает в Украине, добровольцы приобщаются к войску. Сазонов подчеркнул важность того, чтобы люди имели возможность выбирать место службы в соответствии с их предпочтениями, навыками и способностями, поскольку они "хотят идти в конкретную бригаду, в которую они верят, знают, как она работает, и на понятную должность".

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"Потому что хороший дронщик - это не обязательно хороший пехотинец. И хороший техник, хороший водитель танка - это тоже надо брать именно на эту специфику. В этом направлении сейчас Минобороны и Генштаб работают. Мне кажется, опыт очень удачный. Я знаю многих людей, которые не хотят идти в ТЦК, но хотят идти в конкретные бригады добровольно. Мне кажется, так надо работать", - пояснил военный.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов-очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет Армияinform.

Мобилизация в Украине

Напомним, 27 февраля, Комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации, к которому подали 4196 правок.

Также Вооруженные Силы Украины нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч человек. Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отметил, что первый этап мобилизации 300 тысяч человек должен состояться в ускоренном порядке.

Кроме этого, члены комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины уже проработали некоторые положения закона о мобилизации. Член комитета Ирина Фриз в Facebook сообщила, что в течение двух дней работы комитет не поддержал некоторые предложения, такие как ограничения по выезду за границу, блокирование счетов и электронные повестки.

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