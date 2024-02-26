Гудименко раскритиковал темпы мобилизации в Украине: преимущество за Россией

Украина будет вынуждена усилить мобилизацию в случае усиления таковой в России, но на это должна быть воля военно-политического руководства, отметил в интервью Главреду младший сержант ВСУ в отставке, председатель общественной организации "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко.
Военный пожаловался, что в Украине мобилизационный процесс "занимает месяцы", тогда как у РФ все решается одним указом Путина.
"Сколько у нас длится процесс с мобилизацией, четвертый месяц? То есть то, что в России решается формальным указом Путина и голосованием в Госдуме (то есть за день написать текст, на второй подписать, а на третий выйти на телеканалы и решать, кто какой текст в камеру говорит), у нас занимает месяцы. В США так же месяцы занимают процедуры выделения средств Украине. В Германии тоже месяцы (а скоро уже и годы уйдут) занимает выделение нам "Таурусов". И это значит, что нам в этом случае придется усиливать мобилизацию", - считает Гудименко.
Смотрите интервью Юрия Гудименко Главреду об итогах 2 лет полномасштабной войны:
Вопрос в том, сколько времени у нас это займет, потому что к законопроекту о мобилизации сегодня подано уже тысячи правок, добавил он.
"В России нет такой проблемы - ее не существует. Поэтому здесь у них есть стратегическое преимущество, потому что их решения по диктатуре быстрее принимаются и запускаются в действие. А наши гораздо медленнее", - объяснил Гудименко.
Кто такой Юрий Гудименко
Юрий Владимирович Гудименко (род. 14 декабря 1987, Запорожье) - украинский политический деятель, лидер движения "Демократична сокира", в прошлом - блогер, телеведущий, публицист, пишет Википедия.
С начала полномастабного вторжения в Украину - Младший сержант ВСУ в отставке, руководитель общественной организации "Украинское объединение "Мрия".
Мобилизация в Украине
Как писал Главред, народные депутаты Украины внесли уже более 4 тысяч правок в новый законопроект о мобилизации. Из-за этого рассмотрение законопроекта в Раде может затянуться.
По словам генерал-лейтенанта запаса ВСУ Игоря Романенко, закон о мобилизации должен быть направлен прежде всего на то, чтобы пополнить ряды бригад, частей, подразделений, выполняющих задачи на линии соприкосновения.
"Подчеркиваю, задача пополнения частей до необходимого уровня является стратегически важной", - сказал Романенко.
Предыдущий законопроект Кабмина, который позволил бы значительно упростить призыв военнообязанных, после громкой огласки и критики со стороны омбудсмена Дмитрия Лубинца Комитет по нацбезопасности ВР вернул правительству.
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