Бронирование, е-повестки и отсрочка: в ВР рассмотрели ключевые вопросы мобилизации

Комитет по нацбезопасности проработал первые нормы нового закона о мобилизации и поддержал освобождение от призыва некоторых категорий граждан.

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Комитет по нацбезопасности проработал первые нормы закона / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины рассматривает закон о мобилизации. Члены комитета уже проработали некоторые нормы. Об этом сообщила член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в Facebook.

За два дня работы комитет не поддержал:

Ограничения по выезду за границу. Блокировку счетов. Электронные повестки. Электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных и тому подобное. Снижение возраста с 27 до 25, поскольку есть принятый ВР закон, который уже почти год не подписан.

По словам Фриз, депутаты не пришли к согласию относительно ограничения консульских услуг, их голоса разделились 50/50. Поэтому над этим вопросом будут работать при рассмотрении правок.

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"Ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для вопроса мобилизации, но и будет иметь негативные последствия - подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации по защите интересов Украины в странах-пребывания (общественные мероприятия и т.д.), увеличение тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины", - отметила член комитета.

В то же время депутаты обсудили вопрос освобождения от призыва во время мобилизации. Освободят от мобилизации:

тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы.

Также во время рассмотрения комитет отметил необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе.

"Урегулирование вопроса для инвалидов III группы - принципиальный вопрос, ведь имеем тысячи обращений от граждан относительно этой нормы", - добавила Фриз.

Отдельно обсуждался вопрос бронирования для госслужащих категорий "Б" и "В". Фриз настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих этих категорий и возвращении в действующую редакцию, которую поддерживает Минэкономики и МО. Она отметила, что комитет поддержал первую редакцию, поэтому этот вопрос будут отстаивать во время правок.

Кроме этого, в Верховной Раде обсудили привлечение полиции к мероприятиям оповещения с участием ТЦК и СП и определили критерии бронирования для Национальной полиции.

Депутат рассказала, что комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием, быть призванными на военную службу во время мобилизации.

Фриз отметила, что 29 февраля комитет продолжит работу по утверждению направлений, а затем перейдет к рассмотрению правок.

Кто такая Ирина Фриз? Ирина Васильевна Фриз (род. 25 сентября 1974, Евпатория, Крымская область) — украинский политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Член партии "Европейская солидарность", пишет Википедия. С мая 2023 года является членикней Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, в ноябре того же года инициировала вопрос о снятии Безуглой с должности председателя подкомитета по гражданскому надзору и контролю.

Мобилизация в Украине

Напомним, 27 февраля, Комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации, к которому подали 4196 правок. Нардеп Федор Вениславский сообщил, что 28 февраля начали рассмотрение законодательных предложений, которые условно объединили в 17 основных блоков.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч человек. Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отметил, что первый этап мобилизации 300 тысяч человек должен состояться в ускоренном порядке.

Кроме этого, в Украине упростили правила бронирования сотрудников оборонных предприятий. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности отметило, что компаниям, работающим на нужды армии, предложено два варианта бронирования.

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