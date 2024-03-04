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РФ выбрала новую цель после Авдеевки: в ВСУ назвали самую "горячую точку" фронта

Алексей Тесля
4 марта 2024, 15:16
Враг нанес на Таврическом направлении 3 ракетных и 25 авиаударов, сообщил Александр Тарнавский.
ВСУ
ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

За сутки 3 марта в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 3 ракетных и 25 авиаударов, провел 53 боевых столкновения, сообщил командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Как подчеркнул он в Telegram, враг совершил 906 обстрелов и 93 удара дронами-камикадзе, однако украинские воины не допустили потерь рубежей.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Потерь рубежей, районов и позиций не допущено", - отметил украинский военачальник.

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По данным Тарнавского, общие потери противника за прошедшие сутки составили: в живой силе - 426 человек (убитыми и ранеными). Потери РФ:

  • 1 танк;
  • 5 боевых бронемашин;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 1 средство ПВО;
  • 9 автомобилей;
  • 1 единица спецтехники;
  • 287 БпЛА различных типов;
  • 4 склада боеприпасов россиян.

За двое последних суток 5 российских оккупантов были взяты в плен.

Подробности боев на Донбассе

Бои продолжаются на восточных окраинах поселка Новомихайловка под Марьинкой в Донецкой области. Украинские защитники отбивают атаки российских оккупантов, заявил спикер Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лыховий в комментарии LIGA.net.

По его словам, количество атак оккупантов на этом направлении часто больше, чем вблизи Авдеевки.

Лыховий отметил, что оборонная операция продолжается, бои идут в окрестностях, захватчики уже долго пытаются захватить поселок тактикой малых штурмовых групп.

Спикер ОСГВ "Таврия" добавил, что враг наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

Кроме того, враг активно применяет FPV-дроны, но Силы обороны продолжают сдерживать армию РФ.

Кто такой Александр Тарнавский

Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на захват господствующей высоты на востоке. Для оккупационной армии РФ Часов Яр гораздо важнее Бахмута, говорит Михаил Макарук.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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ВСУ война России и Украины бои за Авдеевку
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