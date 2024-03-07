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Собрали огромное количество войск: офицер ВСУ назвал самые тяжелые участки фронта

Юрий Берендий
7 марта 2024, 10:10
Военнослужащий ВСУ указывает на то, что россияне продолжают активно применять артиллерию и авиацию для поддержки наступления в районе Бахмута.
Собрали огромное количество войск: офицер ВСУ назвал самые тяжелые участки фронта
Офицер ВСУ назвал самые тяжелые участки фронта / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российское военное командование сосредоточило значительное количество личного состава и техники для проведения наступательных операций в районе Бахмута. Противник осуществляет давление на позиции Сил обороны сразу в нескольких населенных пунктах. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 28 артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, российские войска концентрируют различные подразделения на Бахмутском направлении фронта. Противник продолжает вести атаки на разных отрезках фронта, но не достигает успеха.

"На нашем направлении враг собрал достаточно разные подразделения. Это непосредственно подразделения третьего армейского корпуса, десантные войска мы наблюдаем и добровольческий штурмовой корпус. Продолжает он очень активно наступать на Богдановку, но успеха не имел. Здесь задействованы как пехотные подразделения, так и подразделения 98-й десантной дивизии, это 231 и 299 полки", - сказал Калашников.

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Он также отметил, что российская армия активно использует артиллерию на этом направлении. Кроме того, враг поддерживает свои наступательные действия с помощью авиации, в частности, использует управляемые авиабомбы.

"На Ивановское он добавил сейчас подразделения 11-й десантно-штурмовой бригады, хотя там сейчас действуют подразделения 150-й дивизии. Там, где направление Клещеевка, Андреевка, он также продолжает штурмовые действия. Здесь мы видим подразделения третьего армейского корпуса. Также он продолжает применять артиллерию и авиационную составляющую", - отметил Калашников.

Собрали огромное количество войск: офицер ВСУ назвал самые тяжелые участки фронта
Ситуация на Бахмутском направлении / Карта: understandingwar.org

Кто такой Олег Калашников

Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают наступление в районе Купянска, при этом продолжаются позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В 2022 году на Пасху многие украинские военные на Яворовском полигоне во Львовской области готовились к возможной провокации со стороны России, которая могла включать использование ядерного оружия. Вероятно, тогда сработала закулисная дипломатия, ведь главе Кремля Владимиру Путину объяснили, какие последствия ждут РФ и лично его в случае такой провокации. Об этом сообщил бывший спикер Генерального штаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев.

Российские войска смогут сохранять потенциал для продолжения наступательных действий на фронте до апреля, но после этого из-за больших потерь и усталости они будут нуждаться, отметил ветеран российско-украинской войны и бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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война в Украине Бахмут
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