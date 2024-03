Россияне продвинулись на нескольких направлениях: в ISW рассказали о ходе боев

Российские войска продолжают свое наступление в районе Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что согласно геолоцированным кадрам, российские войска смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта Синьковка.

В то же время, российские "военкоры" утверждают, что оккупанты продвинулись на несколько сотен метров в глубину возле Терного (к западу от Кременной) и захватили несколько неопределенных украинских опорных пунктов, но в ISW не подтверждают эти данные.

Кроме того, российские оккупанты продолжают продвижение в районе Бахмута в условиях длительных позиционных боев. Российские пропагандисты сообщили о захвате неопределенного лесного массива к северу от Богдановки и о небольшом продвижении в районе Ивановского, хотя ISW не зафиксировал визуальных доказательств российского продвижения ни в одном из этих районов.

В отчете Института изучения войны говорится о том, что российские оккупационные войска смогли осуществить продвижение западнее Донецка в районе Георгиевки.

"Геолоцированные кадры показывают, что они продвинулись в Георгиевке, хотя связанный с Кремлем военкор заявил, что оккупанты даже продвигались по улицам Геологической, Лермонтовой и Железной на южной окраине Красногоровки и достигли успеха в районе Победы", - указывают аналитики.

Кроме того, один из российских "военкоров" утверждал, что россияне удачно продолжили продвижение в Новомихайловке. Однако, как отметили аналитики Института по изучению войны (ISW), нет визуальных доказательств этого "успеха".

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.