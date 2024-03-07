Россияне продвинулись на нескольких направлениях: в ISW рассказали о ходе боев

По данным аналитиков, россияне смогли осуществить незначительное продвижение в районе Георгиевки, что к западу от Донецка.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-prodvinulis-na-neskolkih-napravleniyah-v-isw-rasskazali-o-hode-boev-10547981.html Ссылка скопирована

В ISW рассказали о ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают свое наступление в районе Купянска на фоне продолжающихся позиционных боев на линии Купянск-Сватово-Кременная. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что согласно геолоцированным кадрам, российские войска смогли продвинуться к северной окраине населенного пункта Синьковка.

В то же время, российские "военкоры" утверждают, что оккупанты продвинулись на несколько сотен метров в глубину возле Терного (к западу от Кременной) и захватили несколько неопределенных украинских опорных пунктов, но в ISW не подтверждают эти данные.

видео дня

"Позиционные бои продолжаются на нескольких направлениях: на северо-восток от Купянска в районе Синьковки; на северо-запад от Сватово возле Табаевки; на запад от Кременной в районе Ямполовки и Терного; и на юг от Кременной в районе Белогоровки и Верхнекаменского", - отметили аналитики.

Кроме того, российские оккупанты продолжают продвижение в районе Бахмута в условиях длительных позиционных боев. Российские пропагандисты сообщили о захвате неопределенного лесного массива к северу от Богдановки и о небольшом продвижении в районе Ивановского, хотя ISW не зафиксировал визуальных доказательств российского продвижения ни в одном из этих районов.

В отчете Института изучения войны говорится о том, что российские оккупационные войска смогли осуществить продвижение западнее Донецка в районе Георгиевки.

"Геолоцированные кадры показывают, что они продвинулись в Георгиевке, хотя связанный с Кремлем военкор заявил, что оккупанты даже продвигались по улицам Геологической, Лермонтовой и Железной на южной окраине Красногоровки и достигли успеха в районе Победы", - указывают аналитики.

Кроме того, один из российских "военкоров" утверждал, что россияне удачно продолжили продвижение в Новомихайловке. Однако, как отметили аналитики Института по изучению войны (ISW), нет визуальных доказательств этого "успеха".

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте

Секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл все проблемы на фронте и сказал, как справятся со "снарядным голодом". Он признал, что ситуация на фронте напряженная, однако заверил, что Украина справится со всеми вызовами.

Ранее майор национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный отмечал, что россияне бросили дополнительные силы на новые направления. По словам военного, цель россиян заключается в захвате логистических узлов на территории Донецкой области.

Российские оккупанты за сутки потеряли на Таврическом направлении 515 человек (убитыми и ранеными). Еще четырех российских захватчиков украинские военные взяли в плен. Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.