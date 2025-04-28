Вдова Виталия Билоножко трогательно почтила память покойного певца

Вкратце:
- Виталий Билоножко умер 9 января 2024 года
- В поминальное воскресенье в 2025 году Светлана Билоножко посетила покойного мужа на кладбище
Народный артист Украины с бархатным баритоном Виталий Билоножко покинул наш мир в январе 2024 года. Неожиданный уход 70-летнего певца тяжело переживает его семья, в особенности его вдова - певица Светлана Билоножко.
Она трогательно чтит память о покойном муже. В декабре 2024 года она организовала концерт памяти Виталия Билоножко, и регулярно посещает возлюбленного в месте его последнего пристанища. Не пропустила свой печальный ритуал Светлана Григорьевна и в поминальное воскресенье.
Через неделю после Пасхи Билоножко пришла на Байковом кладбище, где похоронен ее возлюбленный. Она принесла ему красные розы, паску, крашанки и конфеты. Фото с надгробным крестом Светлана Григорьевна опубликовала в своем блоге в Instagram - в кадре она нежно гладит портрет Виталия Билоножко.
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Кто такой Виталий Билоножко?
Виталий Васильевич Белоножко (11 июня 1953 - 9 января 2024) - украинский певец, эстрадный исполнитель; Народный артист Украины (1995); основатель и организатор периодического Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец", сообщает Википедия.
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