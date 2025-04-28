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Как помыть окна без разводов: чудо-средство, которое не оставляет следов

Анна Косик
28 апреля 2025, 17:21
48
Окна будут сиять чистотой после простого но крайне эффективного средства.
Окно
Как избавиться от разводов на окнах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Как помыть окна без лишней химии
  • Какое средство поможет избавиться от разводов

Чистые окна часто являются залогом хорошего настроения у хозяек. Но найти средство для их очистки, которое бы не было очень резким, но при этом эффективным не так просто.

Однако Главред узнал, что помыть окна без лишней химии, чтобы на них не осталось разводов таки реально. Об этом рассказала в TikTok блогер Мария Дзяпко.

видео дня

По ее словам, для начала надо протереть окна обычной тряпкой с водой. После этого начинается борьба с разводами, в которой может помочь одно средство.

"В дозатор добавляем две столовые ложки уксуса, ополаскивателя для посудомоечной машинки и одну ложку моющего для посуды. Заливаем теплой водой и используем", - рассказала Мария.

По ее словам, это средство также можно использовать для зеркал и стеклянных поверхностей.

Смотрите видео, как правильно помыть окна, чтобы на них не осталось разводов:

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Кто такая Мария Дзяпко?

Мария Дзяпко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей жизни, а также делится эффективными лайфхаками для ухода за домом. Ее страницу в TikTok облюбовали более 24 тысяч пользователей, а самое популярное видео набрало почти 700 тысяч просмотров.

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