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Хитрый фокус гарантирует результат: чем быстро и недорого покрасить бетонный пол

Алексей Тесля
27 апреля 2025, 13:51
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Какая краска будет держаться на бетоне - какую краску использовать для бетонных полов.
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Чем недорого покрыть бетонный пол / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Jose Espinal, Pexels/La Miko

Важно:

  • Какую краску выбрать для бетонного пола
  • Какая краска лучше держится на бетоне
  • Чем можно недорого покрыть бетонный пол

Зачастую бетонную стяжку покрывают декоративным материалом, например, керамической плиткой или ламинатом. Однако в хозяйственных и промышленных помещениях такая отделка не всегда практична или оправдана из-за высокой стоимости.

Поэтому в гаражах и сараях бетонные полы защищают от механических и химических воздействий с помощью окрашивания. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Какую краску выбрать для бетонного пола

Латексные краски формируют прочное, долговечное и эстетически привлекательное покрытие. Резиновые красители обладают повышенной огнестойкостью и устойчивостью к морозу. Они удобны в применении, поскольку могут наноситься даже при отрицательных температурах.

Какая краска лучше держится на бетоне

Масляные краски чаще применяют для наружных работ, особенно при покраске бетонных фасадов. Хотя они долго высыхают и имеют резкий запах, после высыхания образуют устойчивую пленку, которая не боится влаги, ультрафиолетового излучения и легко очищается.

Чем можно недорого покрыть бетонный пол

Если требуется доступное и ровное покрытие, стоит обратить внимание на смеси для наливного пола и бюджетные краски. А для более прочного и долговечного покрытия подойдут эпоксидные составы и резиновые материалы.

Нужно ли грунтовать бетон перед покраской

Грунтование бетонного пола — важный этап перед покраской. Оно проводится после удаления загрязнений и высолов (белого налета, который появляется на влажном бетоне) и нанесения герметика для защиты от влаги.

Как лучше красить бетон: кистью или валиком

Для окраски вертикальных поверхностей, таких как стены, удобнее использовать малярную кисть. Она также подходит для детальной работы, например, покраски лестниц и ступеней. Для горизонтальных покрытий предпочтительнее использовать угловые кисти с рамой, которые позволяют равномерно нанести краску.

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Что такое краски?

Краски — это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку. Чаще всего она используется для защиты, придания цвета и текстуры поверхности объекта, сообщает "Википедия".

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