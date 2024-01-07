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Экономичный способ, который удалит сложные пятна на окрашенных стенах, не повреждая краску

Лидия Неплях
7 января 2024, 18:32
Купленные в магазине спреи могут быть токсичными и повреждать поверхности, лучше использовать более безопасный метод.
Экономичный способ, который удалит сложные пятна на окрашенных стенах, не повреждая краску
Как очистить окрашенные стены от пятен/ Коллаж Главред, фото flickr (Margaret Donald), freepik

Теперь, когда приятный рождественский хаос прошел, еще предстоит уборка, включая пятна на стенах, оставленные маленькими ручками, и остатки декоративных элементов на стенах.

Удаление синей клейкой ленты или наклеек со стен может оказаться непростой задачей, ведь можно легко содрать краску под ними. Однако эксперты утверждают, что с помощью правильных инструментов и подготовки можно удалить пятна, не повредив стены, пишет Mirror.

Как очистить окрашенные стены от пятен

Часто купленные в магазине спреи могут быть токсичными и повреждать поверхности, на которых они используются, если их неправильно применять. Однако этот экономичный способ легко удалит сложные пятна, не повреждая краску, а необходимые ингредиенты, скорее всего, есть у вас на кухне.

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Эксперты компании Limitless Walls заявили, что удаление пятен со стен может быть простой задачей, если у вас есть правильные инструменты. Они рекомендуют относиться ко всему процессу, как к покраске.

Вам следует защитить комнату и мебель, чтобы ничего не испортить. Отодвиньте мебель к центру и накройте ее, а также полы, чтобы на них не попали брызги чистящих средств.

Вы можете использовать покупные пятновыводители, однако они могут быть токсичными и часто стоят дорого. Вместо этого эксперты предлагают проверенные и верные варианты, для которых вам, вероятно, даже не придется покидать свой дом.

Эксперты поделились альтернативными вариантами, которые сделают работу недорого, безопасно и хорошо удалят досадные остатки, не повредив краску или стену под ними. Они утверждают, что лучшее решение - это просто комбинация посудного мыла и горячей воды: смешайте жидкость с водой - и готово. Используя бутылку с распылителем, распылите полученный раствор на испачканный участок стены.

"Вы увидите, как пятна легко оттираются, не повреждая краску по мере ее размягчения", - говорят эксперты.

Если вы удаляете размягченный клей, можно аккуратно и очень бережно использовать нож для шпаклевки или плоский предмет, чтобы соскоблить остатки. Можно добавить в смесь пищевую соду.

Еще одно натуральное средство, которое можно использовать при уборке, - белый уксус. Раствор белого уксуса в соотношении один к одному с теплой водой в бутылке с распылителем можно использовать для удаления пятен. Более привлекательным решением может стать смешивание одной части жидкого смягчителя ткани с двумя частями воды. Использовать его следует на очень небольшом участке стены, так как смягчитель может окрасить стену или оставить разводы. Отпариватель для одежды - для тех, у кого он есть, - также поможет удалить липкие остатки. Тепло размягчит клей, и вы сможете оттереть остатки.

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