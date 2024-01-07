Эксперт по знакомствам рассказал, почему люди не могут найти себе пару в приложениях для знакомств

Не стройте нереалистичных ожиданий, если хотите встретить спутника жизни.

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Почему не получается найти пару в интернете / Коллаж Главред, фото freepik

Эксперт по знакомствам приоткрыл завесу над тем, почему людям бывает трудно найти "того самого" в приложениях для знакомств.

Мир знакомств может быть коварным местом, а с множеством различных приложений для знакомств в Интернете, кажется, существует множество потенциальных одиночек. Но люди могут обнаружить, что просто бесцельно мечутся и не заводят никаких нужных связей.

Попытка найти идеального человека не так проста, как кажется, и эксперт по отношениям и сексу доктор Кэролайн Уэст утверждает, что люди могут делать это неправильно, чтобы найти пару, пишет Mirror.

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Почему найти пару в интернете так сложно

Те, кто пользуется приложениями для знакомств, знают, что такое разочарование от онлайн-знакомств, но доктор Кэролайн, которая также является представителем приложения для знакомств Bumble, призвала любителей знакомств четко обозначить свои намерения.

По словам доктора Кэролайн, январь - самое популярное время для загрузки приложений для знакомств. Согласно исследованиям, около 39 процентов отношений в наши дни начинаются в Интернете.

"Вы расстроитесь, если захотите хорошо провести время, остаться на одну ночь, а все люди, с которыми вы встречаетесь, старше и хотят остепениться, и наоборот. Поэтому проведите самоанализ и подумайте, что же на самом деле работает для вас. Если вы хотите остепениться, но у вас только краткосрочные отношения, посмотрите, какого человека вы ищете, а также что вы имеете", - говорит она.

Она также посоветовала подумать о том, какие ценности вы хотите видеть в партнере, а также о том, какие ценности вы сами для себя представляете. Доктор Кэролайн также заявила, что важно не проводить в приложениях каждый день и установить для себя ограничения, чтобы не "перегореть".

Доктор Кэролайн также посоветовала людям не основывать свои суждения на первом взгляде.

"Имейте реалистичные ожидания. Вы не можете смотреть на человека две секунды и знать о нем все. Посмотрите на его профиль и убедитесь, что от него исходят хорошие флюиды, а не судите о нем сразу, потому что вам не понравилась одна фотография. Попробуйте взглянуть на человека в целом", - объяснила она.

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