Почему опытные хозяйки натирают окна чайными пакетиками: интересный лайфхак

Окна будут блестяще чистыми, если помыть их одним натуральным средством.

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Средство для мытья окон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как быстро помыть окна

Какое средство для этого подойдет

Весной окна часто бывают грязными из-за конденсата, накопившегося на стеклах за зиму. В то же время, грязные окна мешают солнечному свету попадать в комнату и делают её мрачной.

Главред решил разобраться, как легко помыть окна в доме.

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Домашнее средство для мытья окон

Эксперты Big Heart Tea поделились простым способом, как отмыть окна, не оставляя разводов - и все, что вам понадобится, это несколько чайных пакетиков, пишет express.co.uk.

Отмечается, что чай содержит кислоты, которые расщепляют грязь и не оставляют следов на стекле.

"Танины, содержащиеся в черном чае, являются естественным средством для наведения блеска, поэтому с помощью нескольких использованных чайных пакетиков и воды вы можете заставить зеркала и окна сверкать", - добавил эксперт.

Кроме того, чай не липкий, поэтому не оставляет пленки или разводов после мытья, что часто случается с моющими средствами.

Как помыть окна чайными пакетиками

Все, что вам нужно сделать, это вскипятить чайник. Добавьте четыре пакетика чая в емкость и залейте их кипятком.

Дайте пакетикам пропитаться в течение примерно 5-10 минут, пока вода не станет глубокого янтарного цвета.

Выньте пакетики ложкой и оставьте воду на несколько минут, пока она не станет достаточно прохладной на ощупь. Перелейте чайный раствор в бутылку с распылителем.

Щедро распылите раствор на окно и протрите его тряпкой из микрофибры. Любая грязь на окнах должна легко очищаться.

После мытья протрите стекло сухой тряпкой из микрофибры или бумажными полотенцами, чтобы предотвратить появление разводов.

По желанию вы можете протереть окна чайными пакетиками, но если они не полностью высохли.

Конденсат на окнах / Инфографика: Главред

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