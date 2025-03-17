Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Почему опытные хозяйки натирают окна чайными пакетиками: интересный лайфхак

Мария Николишин
17 марта 2025, 17:46
102
Окна будут блестяще чистыми, если помыть их одним натуральным средством.
Почему опытные хозяйки натирают окна чайными пакетиками: интересный лайфхак
Средство для мытья окон / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как быстро помыть окна
  • Какое средство для этого подойдет

Весной окна часто бывают грязными из-за конденсата, накопившегося на стеклах за зиму. В то же время, грязные окна мешают солнечному свету попадать в комнату и делают её мрачной.

Главред решил разобраться, как легко помыть окна в доме.

видео дня

Домашнее средство для мытья окон

Эксперты Big Heart Tea поделились простым способом, как отмыть окна, не оставляя разводов - и все, что вам понадобится, это несколько чайных пакетиков, пишет express.co.uk.

Отмечается, что чай содержит кислоты, которые расщепляют грязь и не оставляют следов на стекле.

"Танины, содержащиеся в черном чае, являются естественным средством для наведения блеска, поэтому с помощью нескольких использованных чайных пакетиков и воды вы можете заставить зеркала и окна сверкать", - добавил эксперт.

Кроме того, чай не липкий, поэтому не оставляет пленки или разводов после мытья, что часто случается с моющими средствами.

Как помыть окна чайными пакетиками

Все, что вам нужно сделать, это вскипятить чайник. Добавьте четыре пакетика чая в емкость и залейте их кипятком.

Дайте пакетикам пропитаться в течение примерно 5-10 минут, пока вода не станет глубокого янтарного цвета.

Выньте пакетики ложкой и оставьте воду на несколько минут, пока она не станет достаточно прохладной на ощупь. Перелейте чайный раствор в бутылку с распылителем.

Щедро распылите раствор на окно и протрите его тряпкой из микрофибры. Любая грязь на окнах должна легко очищаться.

После мытья протрите стекло сухой тряпкой из микрофибры или бумажными полотенцами, чтобы предотвратить появление разводов.

По желанию вы можете протереть окна чайными пакетиками, но если они не полностью высохли.

Почему опытные хозяйки натирают окна чайными пакетиками: интересный лайфхак
Конденсат на окнах / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что такое Express.co.uk?

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак уборка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

19:41Синоптик
Возможно ли прекращение огня в Украине в ближайшее время: прогноз Германии

Возможно ли прекращение огня в Украине в ближайшее время: прогноз Германии

19:07Мир
Скандал и миллионы долларов на кровати: что произошло с главой Хмельницкой МСЭК

Скандал и миллионы долларов на кровати: что произошло с главой Хмельницкой МСЭК

18:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

Когда в Украину ворвется -13 градусов: синоптики назвали точную дату

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

Чего боятся колорадские жуки - как защитить картофель без химии и пестицидов

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву S

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву S

У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

У Трампа прямо сказали, какие территории будут "делить" Украина и РФ

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Возобновление наступления РФ почти мгновенно будет угрожать двум городам - ISW

Последние новости

19:41

В Украине влупит -14 градусов: синоптики назвали самые холодные регионы

19:18

"Пресняковы отдыхают": Кристина Орбакайте утерла всем нос

19:10

Потери россиян на фронте в начале марта огромныемнение

19:07

Возможно ли прекращение огня в Украине в ближайшее время: прогноз Германии

18:49

Большинство даже не догадывается: 5 предметов, которые не стоит мыть водой

Прекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – ЯковенкоПрекращения войны в 2025 году не будет, Трамп не хочет принуждать Путина к миру – Яковенко
18:46

Сохраните молодость и красоту на годы: чем нужно умыться 18 марта, приметы

18:35

В Кремле готовят вопросы перед встречей Путина и Трампа: названа главная тема

18:31

Скандал и миллионы долларов на кровати: что произошло с главой Хмельницкой МСЭКФото

18:07

Американцы массово выступают против Трампа: сколько процентов не поддерживают его

Реклама
17:59

Международная помощь и повышение акцизов на сигареты: EUReporter об источниках экономической устойчивости Украины

17:55

"Наш давний друг и союзник": какая страна блокирует вступление Украины в ЕС

17:46

Почему опытные хозяйки натирают окна чайными пакетиками: интересный лайфхак

17:33

Многие страны готовы отправить своих миротворцев в Украину - британские власти

17:14

"Фронт обвалится, бойцы побегут": чем обернется для РФ отказ от перемирияВидео

16:52

"Светит" большой штраф: когда нельзя ловить щуку в Украине

16:48

Боятся, как огня: как сделать простое средство от мышей

16:45

В разведке США спрогнозировали результаты переговоров Трампа с Путиным

16:28

В Украине дорожают огурцы и помидоры: сколько стоят овощи

16:27

Гороскоп на завтра 18 марта: Львам - отдых, Стрельцам - вознаграждение

16:22

Миротворцы в Украине: в каких городах они будут размещены и какова их задача

Реклама
16:01

Водителей могут штрафовать за медленную езду: где действует такой закон

15:48

"Нужна третья сторона": Жданов дал тревожный прогноз насчет перемирия в УкраинеВидео

15:44

РФ потеряла на Покровском направлении больше танков, чем есть у Бундесвера - ВСУ

15:33

Как показать домашней кошке свою любовь: три проверенных способа

15:22

Мужчина копал в своем саду и был ошеломлен находкой: что там было

15:00

Парень показал хитрый фокус со стиралкой: вирусный лайфхак покорил Сеть

14:49

"Приняты неотложные решения": Зеленский провел совещание с военными

14:37

"Историческое решение": Германия внесет правки в свою конституцию ради Украины

14:36

Нужно ли стирать новую одежду перед тем, как ее носить: окончательный ответ

14:24

Известная украинская актриса в тяжелом состоянии - диагноз

13:50

Трамп хотел достичь перемирия, давя санкциями, но не на РФ - Жданов

13:45

Переговоры Трампа с Путиным: в Кремле сделали заявление и назвали дату

13:44

Садоводов призывают разложить фольгу в садах: в чем причина

13:37

В ВСУ рассказали, почему Кремль пытается затянуть мирные переговоры

13:11

5 знаков зодиака, которых уважают и обожают окружающие

13:10

Загадка, которая "сломает мозг": надо найти паука всего за 5 секунд

13:05

Контрудары с обеих сторон: ВСУ перехватывают у врага инициативу на Донетчине

12:44

"Обесточены потребители": РФ била БПЛА по энергообъектам в нескольких областях

12:31

"Фундаментальные вещи": Сибига назвал "красные линии" на мирных переговорах

12:28

Слава Каминская высказалась об Украине - детали

Реклама
12:17

Украина может заключить договор о мире, но не с Путиным - Морозов

11:48

В Украине не исключили ослабление санкций против РФ и назвали условие – Politico

11:13

Трамп в цейтноте: Жданов оценил, есть ли шанс заключить перемирие в УкраинеВидео

11:09

Китайский гороскоп на завтра 18 марта: Крысам - стресс, Обезьянам - трудности

10:54

Как правильно жарить рыбу: под крышкой или без крышки

10:42

Принуждение РФ к перемирию: Сибига назвал главные рычаги США

10:19

Завалит урожаем: чем подкормить малину весной

10:13

"Целый год": Дмитрий Комаров сделал важное заявление

10:10

США выходят из международной группы, расследующей преступления РФ в Украине - NYT

09:47

В РФ заикнулись о "гарантиях" и назвали условие мирного соглашения по Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять