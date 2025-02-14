Для чего хозяйки вешают пленку с пузырьками на окна: гениальный лайфхак

Вы узнаете:
- Как сохранить тепло в доме
- Как легко заклеить окна
В морозные дни все мы хотим, чтобы в доме было тепло, но холод находит разные способы проникнуть в дома. В частности, одним из источников холода является стекло.
Однако есть один простой и дешевый способ, который поможет сохранить тепло в комнате, пишет Главред.
Как утеплить окна дома
Автор YouTube канала Советы для дома рассказала, что с помощью обычной пленки с пузырьками можно утеплить окна.
Для начала нужно вымыть стекло, чтобы оно было чистым, и сбрызнуть его водой. После этого к окну нужно прижать пленку таким образом, чтобы пузырьки касались стекла. Пленка очень легко прилипает к стеклу, поэтому все что вам нужно - это аккуратно расправить её рукой.
Преимущества этого способа в том, что он абсолютно бесплатный. В такую пленку обычно замотаны разнообразные товары, поэтому она уже может быть у вас дома. Если у вас её нет, то пленку можно приобрести.
Преимущества утепления окон пленкой
По словам женщины, у этого метода есть несколько преимуществ:
- Это дешево.
- Благодаря пузырьку воздуха внутри пленка изолирует дом от холода и сквозняков. Поэтому вы сразу почувствуете, что в доме стало теплее.
- Если у вас на окнах собирается конденсат, то пленка решит эту проблему и окна перестанут потеть.
- Легкая эксплуатация. Вам не придется ничего сверлить. Если вы видите, что где-то пленка плохо прилипает или отходит, то приклейте её скотчем.
Что сделать, чтобы в доме стало теплее - видео:
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Что известно о YouTube канале Советы для дома?
Советы для дома - украинский YouTube-канал, тематика которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
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