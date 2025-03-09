На зависть соседям: для чего хитрые хозяйки протирают окна раствором из уксуса

Вы узнаете:
- Зачем мыть окна с уксусом
- Что добавить в воду, чтобы не было разводов на стекле
- Чем отмыть сильно грязные окна
Нет ничего лучше, чем тщательно вымыть окна - это делает дом светлее и опрятнее. Однако эта задача не всегда является легкой. Окна быстро покрываются отпечатками пальцев, разводами и пылью, и кажется, что никакое протирание не помогает сохранить их чистыми надолго. Некоторые специальные гаджеты, например, пылесосы для окон, могут упростить процесс, но если у вас их нет, не стоит волноваться. Один из экспертов по уборке в TikTok рассказал, что два простых ингредиента, которые есть в каждом доме, помогут эффективно избавиться от любых загрязнений, возвращая окнам безупречный вид, сообщает Express.
Главред выяснил, чем отмыть сильные загрязнения на стеклах.
Чем лучше мыть окна с улицы - как избавиться от разводов воды на окне
Лайфстайл-инфлюенсер Шантель Мила, которая имеет более миллиона подписчиков в TikTok, не впервые делится полезными советами по уборке.
Она поделилась проверенным методом мытья окон, который эффективно удаляет грязь и копоть, оставляя стекло безупречно чистым.
Для этого не нужно тратиться на дорогие средства - достаточно белого уксуса и мыла для посуды, которые, вероятно, уже есть в вашем доме. Именно эти простые ингредиенты являются секретом сияющих окон.
Все, что нужно, - налить в емкость четыре стакана воды, добавить два стакана белого уксуса и тщательно смешать.
Смотрите видео о том, чем моют окна профессионалы:
@mama_mila_ The secret to streak-free, sparkling windows ✨ here's the trick to clean your windows and repel spiders from your home! Мы любим смесь "два в одном" ? Попробуете эту? Мятное масло не обязательно и не подходит для домов с домашними животными #cleaninghacks#cleaningtips#windowcleaning#homehacks#mamamilastips♬ HEADZUP WHATS UP MIX - ???????? ??????
Затем следует влить четверть стакана хозяйственного мыла и осторожно перемешать, чтобы компоненты равномерно соединились.
При желании можно добавить несколько капель мятного масла, которое не только придаст смеси свежий аромат, но и поможет отпугнуть вредителей. Однако Шантель предостерегает, что этого лучше избегать, если у вас есть домашние животные, ведь мятное масло может быть для них токсичным.
Приготовленную смесь можно перелить в бутылку с распылителем, обильно нанести на стекло, а затем вытереть тряпкой из микрофибры или щеткой.
"Эта мощная смесь проникает сквозь сильную грязь, грязь и жир", - говорится в видео.
Шантель продемонстрировала этот метод на окнах своего дома, подчеркивая, что это настоящий "секрет" идеальной чистоты. Благодаря всего двум ингредиентам этот способ не только эффективен, но и очень бюджетный.
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