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Понадобится один ключ: как перевести окна на "зимний" режим, чтобы сохранить тепло

Марина Фурман
13 января 2025, 15:14
67
Простой лайфхак сохранит тепло в вашем доме и сэкономит средства.
windows
Как избавиться от сквозняка / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как сэкономить на отоплении зимой
  • Как правильно перевести окна в "зимний" режим

Расходы на зимнее отопление - это довольно большая часть семейного бюджета украинцев. Главред узнал, что один хитрый прием с окнами поможет уменьшить расходы на коммунальные услуги, не испытывая при этом дискомфорта в собственном доме.

Казалось бы пластиковые окна - герметичные и надежные конструкции, но даже они могут начать продуваться. Через маленькие щели попадает холодный воздух, что приводит к увеличению счетов за коммунальные услуги. Чтобы избавиться от нежелательного сквозняка в помещении, вам понадобится лишь шестигранный ключ, передает Express.co.

видео дня

Прежде всего важно понять в какие щели попадает холодный воздух. Это можно сделать с помощью пера или зажигалки. Просто поднесите перо к разным частям окна, так вы сможете обнаружить места, откуда поступает воздух.

Как только вы обнаружите места сквозняка, женщина по имени Эмма в TikTok рекомендует отрегулировать настройки окон.

"Многие новые ПВХ-окон имеют регулируемые параметры прижима. Откройте окно и обратите внимание на фиксирующие кулачки (створки). Зимой они должны быть плотнее прижаты, поскольку окна естественно расширяются и сужаются со сменой сезонов. На створках также может быть небольшая насечка, которая указывает на их сжатие. Обычно, если насечка направлена к раме, это означает, что кулачок прижат сильнее всего, а если от рамы - слабее всего.", - пояснила женщина.

Отметим, Эмма изменила настройки окна с помощью шестигранного ключа, который она вставила в створку и повернула его до нужного уровня плотности, чтобы избавиться от сквозняка.

После того, как вы провернете створки ключом, закройте окно и снова проверьте пером или зажигалкой, чтобы удостовериться, что сквозняк исчез.

Как отрегулировать створки на окнах - смотрите видео:

@diywithemma DAY 14 DIY ADVENT: Как починить сквозняковое окно Мой курс по уходу за домом в моей биографии! ? #windowrepair#homemaintenance#diytutorial#diyhomeprojects#creatorsearchinsights♬ оригинальный звук - DIY With Emma

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