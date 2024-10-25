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Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методы

Юрий Берендий
25 октября 2024, 17:49обновлено 25 октября, 18:32
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Жизнь в условиях, где отсутствуют электричество, тепло и газ, может быть настоящим испытанием, но есть способы обогреть квартиру даже в сложных обстоятельствах.
Как обогреть квартиру без света и отопления: лучшие и проверенные методы
Чем отопить квартиру, если нет электричества - как дешево обогреть дом / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как можно обогреть квартиру без обогревателя
  • Какие обогреватели работают без электричества
  • Как выжить в квартире без отопления, газа и электроэнергии

Как обогреть квартиру или дом без электричества? Этот вопрос становится актуальным во время длительных отключений света, особенно зимой. Благодаря изобретательности украинцев и современным технологиям есть несколько действенных способов сохранить тепло в помещении. О том, чем отапливать квартиру, если нет электричества говорится в сюжете "ТСН".

Как можно обогреть квартиру без обогревателя

Как рассказывают эксперты, современные павербанки могут иметь функцию подогрева.

"Это контейнер с аккумуляторами, которые могут быть источником тепла. Павербанк можно положить под одеяло для дополнительного тепла", - отмечают специалисты. Цена таких устройств варьируется от 500 грн.

Чем можно обогреть дом без электричества

Еще одним эффективным и доступным способом обогреть помещение является самодельный обогреватель из металлической трубы (длина до 1,5 метра, диаметр - 120 мм) и кулера из материнской платы на 12 вольт. Суть работы устройства заключается в нагреве трубы на газовой плите, после чего подключенный кулер распределяет теплый воздух по комнате.

"Это простое в изготовлении устройство поможет согреться даже при отсутствии электричества, но его обязательно следует использовать под наблюдением из-за пожарной опасности", - отмечают эксперты.

Смотрите видео о том, чем можно греть квартиру:

Как дешево обогреть квартиру

Для кратковременного обогрева можно использовать химические грелки, которые нагреваются до 40-65 градусов и держат тепло до трех часов.

"Это устройство очень компактное, его легко носить в кармане или сумке. Грелка запускается через контакт с воздухом и быстро нагревается", - добавляют эксперты.

Какие обогреватели работают без электричества

Если в вашем доме есть газоснабжение, газовые горелки могут стать надежным источником тепла. Они работают на пропан-бутане и могут использоваться внутри помещений при наличии достаточной вентиляции.

Отмечается, что конструкция газовой горелки достаточно проста - внутри металлического корпуса горелки установлен керамический элемент, сквозь который проходит газ и сгорает, излучая инфракрасное свечение. В процессе работы горелки отсутствует открытое пламя, ее безопасно использовать в доме.

"Температура нагрева достигает 1000 градусов, поэтому обогреватель нужно использовать осторожно", - предупреждают специалисты.

Что такое ТСН?

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Как можно утеплить квартиру изнутри - как утеплиться зимой в квартире

Профессиональный путешественник Александр Крецкий в эфире "Суспільного" поделился своими практическими советами, основанными на опыте выживания в полевых условиях о том, как выжить в квартире без отопления, газа и электроэнергии.

"Около 35% тепла мы теряем из-за негерметичных окон", - отмечает Александр Крецкий.

Он советует заклеить окна строительным скотчем или другими уплотнителями, чтобы уменьшить потери тепла. Днем, особенно когда светит солнце, шторы лучше снимать, чтобы солнечные лучи обогревали комнату. Вечером, наоборот, следует закрывать окна, чтобы сохранить тепло.

Также стоит обратить внимание на щели под дверью, которые могут пропускать холодный воздух. Их нужно дополнительно уплотнить, чтобы избежать потерь тепла.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовиться к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Как согреться без отопления и света

Александр советует применять принцип многослойности в одежде

"Мы надеваем несколько слоев одежды, что позволяет лучше сохранять тепло", - советует он.

В случае сильного холода дома можно использовать палатку или создать ее аналог, накрыв стол одеялами. Это поможет повысить температуру в вашей "импровизированной палатке" на несколько градусов по сравнению с общей температурой в комнате.

Смотрите видео о том, как согреться без отопления и света:

Как сделать, чтобы было тепло спать без света

Для эффективного сна в холодных условиях важно обеспечить себе теплое спальное место. Александр советует использовать туристические коврики или матрасы, чтобы создать барьер между телом и холодным полом. Если нет спальных мешков, одеяла также могут быть эффективным решением.

Как обогреть квартиру без газа и света

Отсутствие газа и электричества не означает, что невозможно приготовить еду. Крецкий советует использовать портативные газовые плитки или горелки на баллонах.

"Вот такая портативная газовая плитка позволяет легко приготовить еду даже в экстремальных условиях"", - советует он.

Для освещения квартиры Александр рекомендует использовать фонарики, павербанки или светодиодные ленты. Их можно подключить к автомобильному аккумулятору, что обеспечит долговременный и яркий свет. Он также советует использовать термос для хранения теплых напитков, которые помогут согреться в холодную ночь.

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