Действует мгновенно: как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру

Один из пользователей TikTok поделился полезными советами о том, как сохранить тепло дома зимой, не тратя большие суммы на оплату электроэнергии.

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Как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру - действует мгновенно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Поскольку приближается холодная погода, существует ряд простых способов для того, чтобы сохранить тепло в доме. Блогер под ником @thatpropertyguy в Tik-Tok предлагает несколько из них, которые помогут утеплить квартиру перед наступлением морозов.

По его словам, продувка радиаторов и очистка их от пыли может улучшить их эффективность.

Одной из его хитростей является установка отражающей фольги позади радиаторов, чтобы уменьшить теплопотери, передает Mirror.

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Также он рекомендует использовать термостатические клапаны и автоматические терморегуляторы, чтобы настроить автоматическое отопление в течение дня.

"Закрытие жалюзи и штор днем поможет сохранить тепло", - советует он, добавляя, что мебель следует отодвинуть от радиаторов, чтобы не блокировать тепловой поток.

Смотрите видео о том, как утеплить квартиру перед зимой:

Для дополнительной защиты от холода, он предлагает использовать оконную и дверную ленту, а также утеплить мансардные помещения и другие зоны дома.

"Надлежащая изоляция должна быть приоритетом для мансардных помещений и хозяйственных построек, в то время как на окна и двери можно наклеить ленту, исключающую сквозняки, чтобы удержать холод на расстоянии", - советует он.

Для мгновенного согревания рекомендуется использовать коврики, поскольку они обеспечивают необходимое тепло для замерзших пальцев ног. Он также советует использовать носки для защиты ног от холода.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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