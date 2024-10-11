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Действует мгновенно: как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру

Юрий Берендий
11 октября 2024, 16:42
77
Один из пользователей TikTok поделился полезными советами о том, как сохранить тепло дома зимой, не тратя большие суммы на оплату электроэнергии.
Действует мгновенно: как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру
Как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру - действует мгновенно / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Поскольку приближается холодная погода, существует ряд простых способов для того, чтобы сохранить тепло в доме. Блогер под ником @thatpropertyguy в Tik-Tok предлагает несколько из них, которые помогут утеплить квартиру перед наступлением морозов.

По его словам, продувка радиаторов и очистка их от пыли может улучшить их эффективность.

Одной из его хитростей является установка отражающей фольги позади радиаторов, чтобы уменьшить теплопотери, передает Mirror.

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Также он рекомендует использовать термостатические клапаны и автоматические терморегуляторы, чтобы настроить автоматическое отопление в течение дня.

"Закрытие жалюзи и штор днем поможет сохранить тепло", - советует он, добавляя, что мебель следует отодвинуть от радиаторов, чтобы не блокировать тепловой поток.

Смотрите видео о том, как утеплить квартиру перед зимой:

Для дополнительной защиты от холода, он предлагает использовать оконную и дверную ленту, а также утеплить мансардные помещения и другие зоны дома.

"Надлежащая изоляция должна быть приоритетом для мансардных помещений и хозяйственных построек, в то время как на окна и двери можно наклеить ленту, исключающую сквозняки, чтобы удержать холод на расстоянии", - советует он.

Для мгновенного согревания рекомендуется использовать коврики, поскольку они обеспечивают необходимое тепло для замерзших пальцев ног. Он также советует использовать носки для защиты ног от холода.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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