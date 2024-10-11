Действует мгновенно: как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру

Поскольку приближается холодная погода, существует ряд простых способов для того, чтобы сохранить тепло в доме. Блогер под ником @thatpropertyguy в Tik-Tok предлагает несколько из них, которые помогут утеплить квартиру перед наступлением морозов.
По его словам, продувка радиаторов и очистка их от пыли может улучшить их эффективность.
Одной из его хитростей является установка отражающей фольги позади радиаторов, чтобы уменьшить теплопотери, передает Mirror.
Также он рекомендует использовать термостатические клапаны и автоматические терморегуляторы, чтобы настроить автоматическое отопление в течение дня.
"Закрытие жалюзи и штор днем поможет сохранить тепло", - советует он, добавляя, что мебель следует отодвинуть от радиаторов, чтобы не блокировать тепловой поток.
Смотрите видео о том, как утеплить квартиру перед зимой:
@thatpropertyguy 10 hacks to keep your house WARM ?? #winter#cold#home#tip#hack#learnontiktok♬ Ghost - Official Sound Studio
Для дополнительной защиты от холода, он предлагает использовать оконную и дверную ленту, а также утеплить мансардные помещения и другие зоны дома.
"Надлежащая изоляция должна быть приоритетом для мансардных помещений и хозяйственных построек, в то время как на окна и двери можно наклеить ленту, исключающую сквозняки, чтобы удержать холод на расстоянии", - советует он.
Для мгновенного согревания рекомендуется использовать коврики, поскольку они обеспечивают необходимое тепло для замерзших пальцев ног. Он также советует использовать носки для защиты ног от холода.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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