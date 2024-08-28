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На коммуналке можно сэкономить - как снизить расходы на свет, воду и тепло

Сергей Кущ
28 августа 2024, 14:15обновлено 28 августа, 14:50
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Следуя этим простым советам, вы сможете значительно сократить расходы на коммунальные услуги.
Как сэкономить на коммуналке
Как сэкономить на коммуналке / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Расходы на коммунальные услуги всегда существенно влияют на семейный бюджет. Начало отопительно сезона не за горами и вопрос "Можно ли платить меньше за коммунальные услуги?" становится всё более актуальным для многих украинцев.

Есть несколько простых, но эффективных способов, которые помогут вам сократить расходы на отопление и электроэнергию, а также уменьшить счета за воду.

Советы по экономии на отоплении

  • Не закрывайте батареи: Чтобы тепло равномерно распределялось по комнате, избегайте закрывать радиаторы мебелью, шторами или тюлем. Это позволит теплу свободно распространяться и сократить потери энергии.
  • Не перегревайте помещение: Поддерживайте комфортную температуру в жилых помещениях, не перегревая их. Лучше одеться теплее, чем платить за лишние киловатты тепла. Такой подход не только снизит расходы, но и положительно скажется на здоровье.
  • Проверьте окна: Плохая герметизация окон — одна из основных причин теплопотерь. Проверьте, нет ли щелей или трещин, через которые уходит тепло, и устраняйте их с помощью герметика, скотча или монтажной пены.
  • Используйте фольгу: Для того чтобы уменьшить теплопотери через стены, установите лист фольги за радиатором. Это простое решение может сэкономить до 20% тепла, направляя его обратно в комнату.
  • Установите жалюзи на окна: Металлические жалюзи помогут сократить потери тепла через стеклянные поверхности, которые особенно подвержены утечкам тепла. Это поможет сохранить тепло в доме и уменьшить расходы на отопление.
Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

Как можно снизить расходы на электричество?

Используйте энергосберегающие лампы: Замена обычных ламп на светодиодные поможет существенно сократить потребление электроэнергии, пишет 24 канал.

видео дня

Выключайте электроприборы, когда они не используются: Устройства, которые остаются в режиме ожидания, продолжают потреблять энергию. Полностью отключайте их из розетки, чтобы избежать лишних расходов.

Установите многотарифный счетчик: Это позволит вам платить меньше за электричество в ночное время, когда тарифы ниже.

Удары России по Украине и отключение света

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Экономия на воде

Установите аэраторы на краны: Они уменьшают расход воды без потери напора, что помогает снизить расходы на водоснабжение.

Следите за утечками: Даже небольшая утечка воды может привести к значительным затратам. Регулярно проверяйте сантехнику и устраняйте протечки.

Используйте посудомоечную и стиральную машины на полной загрузке: Это поможет экономить воду и электричество одновременно.

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